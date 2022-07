“Totti inseguito dal detective” Ilary Blasi, scoop: è stata Isabel a spifferare tutto sul papà

Clamoroso scoop sulla famosa conduttrice Ilary Blasi, proprio la figlia più piccola Isabel ha deciso di rivelare tutta la verità su papà Francesco Totti. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo davvero e qual è stata la sua reazione.

In questi ultimi mesi la nota conduttrice ha attirato incredibilmente l’attenzione sulla propria famiglia proprio per via della sua separazione dal noto ex calciatore Francesco. I due hanno condiviso dei momenti magici in tutti questi anni di matrimonio ed anzi hanno reso partecipe perfino il pubblico che ogni qualvolta è rimasto letteralmente senza fiato davanti alle loro dimostrazioni. Anche per questo motivo infatti tutti gli italiani sono rimasti sconvolti alla notizia del loro allontanamento.

Nonostante tutto però entrambi si sono decisi a portare avanti la loro decisone con fermezza ed anzi hanno annunciato il tutto direttamente con due ben diversi comunicati ufficiali. Inutile dire che, subito dopo aver sentito le loro parole, tutti i fan hanno cercato di capire qual è effettivamente il motivo che li ha fatti allontanare definitivamente.

Fino ad oggi sono apparse molte versioni a riguardo, nessuna di queste però corrisponde del tutto alla realtà dei fatti. È bene quindi fare chiarezza una volta per tutte. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto sul è il ruolo dell’ultima figlia della coppia in tutto questo.

Ilary Blasi lo scopre proprio così, la piccola Isabel rivela le azioni del padre Totti: tutti i dettagli a riguardo

Dopo ormai diverso tempo possiamo finalmente capire cosa è realmente successo fra la coppia più amata dal pubblico italiano. Come ben saprete si ha parlato molto di una presunta relazione extraconiugale intrapresa proprio dall’ex calciatore. Il quale però avrebbe smentito tutta la vicenda giurando fedeltà alla moglie. Un piccolo errore di quest’ultimo però gli è costato molto caro.

A riportare il tutto è stato proprio Chi, il cui direttore è proprio Alfonso Signorini ovvero colui che aveva acceso la fiamma dal vivo pubblicamente all’intento dello studio del Grande Fratello Vip. Secondo quanto fuoriuscito pare che il noto ex calciatore abbia innanzitutto chiesto alla sorella della conduttrice di non occuparsi più dei suoi profili social, situazione già alquanto strana.

Successivamente però, una volta iniziato il reality L’Isola dei Famosi, Francesco si sarebbe recato più volte in un edificio proprio dove abita Noemi, ovvero la presunta nuova fiamma di quest’ultimo. Ad incrementare i sospetti è stata proprio la confessione della piccola Isabel, la quale ha confessato alla madre di aver costruito un legame con dei nuovi amichetti. Al che, la nota conduttrice ha deciso di ingaggiare un investigatore privato, il quale le ha poi dato conferma del tutto mostrandole appunto le immagini che incastrerebbero Francesco.