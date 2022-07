“Con te mi sento a casa”, Ambra Angiolini pazza d’amore: dopo Renga c’è spazio solo per lui

La famosissima Ambra Angiolini lascia tutti letteralmente senza parole con una dichiarazione del tutto inaspettata. Scopriamo insieme di chi si tratta e come ha dichiarato il suo amore per lui. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In quesi ultimi mesi si è sentito molto parlare di lei per via di alcune dinamiche principalmente legate alla sua vita sentimentale. Dopo la dolorosa rottura con il famoso allenatore Allegri appunto il suo nome ha continuato a fare notizia. Nonostante questo però la donna ha cercato costantemente di manette una discreta privacy proprio per poter metabolizzare il tutto senza dover dare spiegazioni futili a terzi.

Anche se la sua scelta è stata accolta molto bene dai suoi fan, i quali continuano costantemente ad incoraggiarla ed a sostenerla in qualsiasi occasione, in molti hanno iniziato ad essere incredibilmente curiosi. Il primo argomento che ovviamente ha attirato notevolmente l’attenzione è proprio legato alla sfera privata e principalmente sentimentale.

Dovete sapere infatti che la donna, a discapito di ciò che in molti pensano, è abbastanza attiva sui propri profili social, ovviamente mantenendo un certo livello di privacy. Nelle ultime pre però, proprio una pubblicazione ha attirato incredibilmente l’attenzione dei fan, i quali sono rimasti incredibilmente sorpresi dalle sue parole. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto di chi.

Ambra Angiolini si dichiara pubblicamente a lui: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore la donna ha destato qualche sospetto. Per chi non lo sapesse, la rottura con il noto Allegri ha completamente stravolto la sua quotidianità ed ovviamente le ha recato molto dolore. Perfino il suo storico ex ha speso delle parole gentili nei suoi confronti. Attualmente però qualcosa pare sia cambiata nella sua quotidianità tano da volersi dichiarare pubblicamente.

Ebbene sì, la famosa attrice ha deciso di pubblicare una Instagram Story, apparentemente molto semplice ma che nasconde un significato molto complesso. Come potete ben vedere dall’immagine la Instagram Story racchiude in realtà una semplice frase condivisa, la quale recita: “Dove sei tu, quella è casa”.

Ebbene sì, queste semplici parole hanno iniziato a destare innumerevoli sospetti ì, in molti appunto hanno perfino presupposto un avvicinamento sentimentale tenuto ben lontano dai riflettori. Attualmente però non possiamo confermarvi nulla dal momento che lei stessa non ha ancora dichiarato nulla a riguardo. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente di che cosa si tratta e soprattutto di chi.