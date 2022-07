Allerta alimentare, ritiro immediato dai supermercati: veleno a tavola | Ti rovina i polmoni

Allarme rosso: è scattato un urgente richiamo alimentare per un prodotto di origine orientale: contiene un composto che provoca danni ai polmoni.

Da sempre il Ministero della Salute richiama prodotti alimentari che possono costituire un vero e proprio pericolo per i consumatori finali. Ogni operatore alimentare deve informare i clienti finali della pericolosità e del rischio degli alimenti per la salute e deve pubblicare il richiamo nell’area dedicata del sito istituzionale del Ministero.

Capita costantemente che diversi prodotti alimentari siamo richiamati perché possono essere pericolosi per la salute: dal cioccolato alla pasta alimentare dal pesce alla frutta, dalle uova ai formaggi. È molto importante rimanere costantemente aggiornati sui prodotti alimentari che possono essere richiamati e possono arrecare disturbi e infezioni alimentari.

Recentemente è scattato un urgente richiamo alimentare di un prodotto molto consumato sulle tavole: stiamo parlando dei noodles, tipico piatto della cucina orientale. Secondo quanto riportato falla fonte ministeriale in numerose confezioni di Noodles sono state trovate tracce oltre i limiti di ossido di etilene.

Richiamo alimentare: occhio ai noodles di questi marchi

Gli amanti della cucina orientale devono prestare massima attenzione a non consumare i noodles di diversi marchi perché contenenti ossido di etilene. Simili agli spaghetti, i noodles sono nati in Cina oltre quattromila anni fa e sono stati importanti nel Vecchio Continente. Preparati con acqua e farina (grano, riso, mais, alghe), i noodles possono essere saltati nel wok, cotti nell’acqua bollente salata e fritti. Possono essere preparati e consumati accompagnati da ortaggi freschi, carne e pesce.

Ad essere richiamati sono i noodles prodotti dall’azienda Monde Nissin (Thailand) Co. Ltd. – Thailandia. Come riportato da Il Fatto Alimentare NON devono essere consumati i seguenti lotti:

Noodles Istantanei Marca Pancin Canton – versione “Lucky Me” – Gusto chilimansi – confezioni da 60 gr. – Lotti num. 22/02/2021 con il termine minimo di conservazione (Tmc) 22/02/2022, 17/04/2021 con il Tmc 17/04/2022, 19/04/2021 con il Tmc 19/04/2022, 22/04/2021 con il Tmc 22/04/2022, 07/06/2021 con il Tmc 07/06/2022, 30/06/2021 con il Tmc 30/06/2022, e 19/07/2021 con il Tmc 19/07/2022.

, in confezioni da 60 grammi, appartenenti ai lotti di produzione numero 18/02/2021 con il Tmc 18/02/2022, 20/04/2021 con il Tmc 20/04/2022, 07/06/2021 con il Tmc 07/06/2022, 30/06/2021 con il Tmc 30/06/2022, 07/07/2021 con il Tmc 07/07/2022, 29/07/2021 con il Tmc 29/07/2022, e 08/09/2021 con il Tmc 08/09/2022. Noodles soup gusto manzo, in confezioni da 55 grammi, appartenenti ai lotti di produzione numero 17/02/2021 con il Tmc 17/02/2022, 29/03/2021 con il Tmc 29/03/2022, 18/04/2021 con il Tmc 18/04/2022, 08/06/2021 con il Tmc 08/06/2022, 17/06/2021 con il Tmc 17/06/2022, 08/07/2021 con il Tmc 08/07/2022, 09/09/2021 con il Tmc 09/09/2022, e 10/09/2021 con il Tmc 10/09/2022.

La stessa azienda produttrice di noodles era già stata coinvolta in richiami alimentari per la presenza di ossido di etilene superiore al limite consentito.

Noodles con ossido di etilene: è davvero un pericolo per la salute umana?

I noodles sopra richiamati presentano tracce di ossido di etilene superiore al limite consentito. L’ossido di etilene è stato usato nell’industria alimentare come disinfestante dai parassiti nei silos e nelle strutture di conservazione degli alimenti.

L’ossido di etilene o ossirano è un prodotto petrolchimico dell’industria petrolifera, utilizzato anche nelle produzioni alimentari come conservante, sterilizzante e disinfestante. L’esposizione cronica all’ossirano ha delle conseguenze tossiche per l’uomo con il rischio di sviluppo di patologie come il cancro.

Il vero pericolo per la salute umana è rappresentato dall’esposizione all’ossido di etilene da vomito, diarrea, nausea, debolezza, difficoltà respiratorie, problemi del sistema riproduttivo e ustioni agli occhi. Diversi studi hanno dimostrato una correlazione tra utilizzo del composto e lo sviluppo di patologie ai polmoni e leucemie.