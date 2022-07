Vi ricordate di Valeria Rossi? La cantante del famoso tormentone del 2001, Tre parole (“Sole cuore amore”). E’ completamente scomparsa dal mondo panorama musicale italiano, infatti, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto: scopriamo di più su cosa combina oggi.

Valeria Rossi, a vent’anni di distanza dal suo incredibile successo del 2001, Tre parole (“Sole cuore amore”), ma ancora tantissimi fan non si sono dimenticati di lei, impossibile scordarla, proprio per questo, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto.

Il suo conosciutissimo brano conquistò milioni di persone per un’intera estate. Valeria Rossi è stata una delle cantanti più famose dei primi anni 2000. Purtroppo, negli ultimi anni è completamente scomparsa dalle scene musicali. Che fine ha fatto? Non ci crederete mai: scopriamo di più sulla sua nuova vita.

Il successo di Valeria Rossi

Valeria Rossi, impossibile dimenticarsi di lei. La sua hit estiva, Tre parole, composta con Liliana Richter e Francesco Cabras, ha appassionato milioni di persone. Il brano è stato il suo debutto nel mondo della musica. Malgrado, la canzone fu scartata al Festival di Sanremo, divenne uno dei singoli più venduti e amati dell’anno. Inoltre, ebbe un grandissimo successo anche al Festivalbar.

Ha anche inciso il disco Ricordatevi dei fiori, poi Osservi l’aria e anche altri brani che non furono molto apprezzati dal pubblico. Invece, nel 2010 ha partecipato al Festival di Sanremo come autrice, con la canzone Dove non ci sono ore. Inoltre, in questi ultimi anni ha collaborato anche con diversi artisti importanti come Andrea Bocelli. Ma dopo questi grandi successi che fine ha fatto? Valeria è completamente scomparsa dalle scene: scopriamo il motivo.

Che fine ha fatto Valeria Rossi? Impensabile

Non tutti sanno che Valeria Rossi, nel corso degli anni si è dedicata alla scrittura, infatti, ha anche scritto anche un libro di ricette, Bimbincucina, ma comunque non ha mai smesso con la musica. Inoltre, in un’intervista rilasciata a Repubblica:

“Ho ripreso i libri della prima laurea, in diritto, ho fatto un concorso e sono stata assunta come ufficiale dello stato civile. Ogni giorno ho a che fare con le vite delle persone, avevo voglia di andare nella pratica, nel concreto”.

Valeria lavora nel comune di Monza ed è specializzata in counseling a mediazione corporea, nello specifico, cerca di aiutare le persone a conoscere il proprio corpo tramite un mix di tecniche vocali, funzionali e meditazione e bioenergetica.

Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è sposata con Pietro Foresti, produttore musicale e manager, Dal loro amore è nato anche il loro unico figlio, di nome Miro. La coppia è ancora innamorata come il primo giorno.