Totti ancora pazzo di Ilary Blasi, il clamoroso gesto per riprendersela: lei ribatte così | FOTO

By

Totti ancora innamorato pazzo di Ilary Blasi. Arriva il clamoroso gesto per riprendersela. Lei risponde così, i fan sono rimasti senza parole. Spunta fuori un retroscena che nessuno si aspettava.

Francesco Totti si è pentito del tradimento ed è pronto a riconquistare la sua ex moglie. Ecco che cosa ha fatto per riavere al suo fianco Ilary. Il clamoroso gesto per riprendersi la conduttrice Mediaset ha lasciato di stucco. Lei reagisce così.

Francesco Totti pentito della separazione

Sono passate quasi due settimane da quando due dei personaggi più amati della televisione italiana si sono detti addio. Dopo 20 anni insieme, Ilary Blasi e Francesco Totti, con due comunicati disgiunti, hanno annunciato la fine di un amore che durava da due decadi.

Loro, che si sono conosciuti quando entrambi erano all’apice del successo, sono stati considerati per anni, come una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Nessuno, 20 anni fa, avrebbe scommesso un centesimo su di loro eppure sono rimasti insieme per lunghissimo tempo.

La separazione annunciata in modo così turbolento ha lasciato davvero di stucco. Finisce così una favola d’amore moderna che alla fine tutti avevamo sperato fosse eterna. Francesco Totti si dice però già pentito della separazione e starebbe facendo di tutto per riconquistare la moglie. Il suo gesto clamoroso lascia di stucco. Arriva anche la risposta di Ilary.

Il gesto clamoroso di Francesco per riconquistare Ilary lascia a bocca aperta

Francesco Totti vuole riappacificarsi con Ilary Blasi e ritornare insieme a lei. Non starebbe vivendo bene il periodo della separazione e starebbe facendo di tutto, secondo alcune indiscrezioni, per ritornare insieme alla conduttrice più famosa d’Italia.

Secondo voci che girano insistenti nei corridoi dei gossip, Francesco avrebbe lasciato già la sua amante, Noemi Bocchi, e si starebbe impegnando per ritornare insieme a Ilary e ricostruire con lei la loro famiglia.

Ma la Blasi sembra intenzionata a non cedere. Dopo la vacanza in Tanzania insieme a Cristian, Chanel, Isabel, i suoi tre figli, e alla sorella maggiore Silvia, ora si trova a Sabaudia nella villa di famiglia che per tanti anni è stata il luogo di amore suo e di Francesco.

Totti però non si dà pace. Da quando è stata annunciata la loro separazione, l’ex calciatore della Roma è scomparso dai social. Nessuna paparazzata, nessuna foto compromettente. Lo sportivo ha fatto perdere le tracce di sé, il suo profilo Instagram è muto da giorni. Che si stia davvero impegnando per riconquistare Ilary? Intanto lei risponde così.

La bella conduttrice si è mostrata nella sua villa romana, nella quale tra l’altro continuerà a vivere con i suoi tre figli, accanto ad un suo scatto incorniciato nel quale la si vede, bellissima, indossare una divisa da poliziotta. Molti utenti social hanno interpretato questo scatto come un messaggio nei confronti di Francesco, un segnale segreto che solo marito e moglie possono comprendere.

Che cosa si nasconde dietro la pubblicazione di questa foto? Davvero è un messaggio criptato per l’ex marito? Il mistero si infittisce come non mai. Gli utenti social indagano per saperne di più e ogni scatto pubblicato dalla conduttrice viene ispezionato dal popolo del web.

Intanto Francesco tra pochissimo dovrebbe raggiungere i suoi figli e trascorrere qualche giorno di vacanza con loro, dietro però il rispetto di un patto stipulato con la ex compagna: dovrà essere da solo, senza Noemi, ammesso che davvero non stiano più insieme.