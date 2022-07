Piatto anti caldo estivo, non vivrai più senza questa ricetta: ti rinfresca più di un gelato

By

In casa con il caldo spesso l’appetito salta, una soluzione è cucinare un fresco piatto anti caldo estivo, che invogli tutti grandi e piccini!

Il palato con il caldo è sottoposto ad un cambio di gusto a causa dell’eccessivo calore estivo.

Come rinfrescarsi con un gustoso piatto anti caldo estivo

Il passare delle stagioni influenza i prodotti che si possono trovare sul mercato, e anche il tipo di ricette che prepariamo. L’estate è un periodo di temperature elevate e di vacanze: questo influenza le ricette gastronomiche di ogni regione.

Parliamo di insalate e piatti freddi, verdure, pesce, riso, bibite, frutta o gelato… In generale, ricette leggere, facili da preparare e dissetanti per aiutarci a far fronte al caldo che si adatta al momento.

Dall’insalata di pasta, all’insalata con ortaggi, dal pesce fresco ai migliori abbinamenti di riso e frutti di mare, ai frullati di frutta freschissima, ai sorbetti o dessert intensi e ai gelati più appetitosi.

Estate è sinonimo di incontro e divertimento, e ci sono molti esempi di tutto ciò che possiamo trovare a tavola durante la stagione estiva, che sia in spiaggia in qualsiasi beach bar, al nei ristorante o bar attrezzati per fornire dei pasti freschi.

Possiamo prepare piatti semplici e veloci, ma anche un piatto anti caldo complesso, quando vogliamo sorprendere gli amici a cena.

Piatti freddi tradizionali

Guardare ai piatti tradizionali estivi può riservare piacevoli fresche sorprese, in fondo la stagione estiva, per quanto sia sempre più spesso imprevedibile, c’è sempre stata. Anche le nostre nonne dovevano fronteggiare certe esigenze a tavola.

Come ad esempio gli arrosti, che siano di maiale, vitello o tacchino, una volta farciti con le verdure di stagione e secondo la regione di appartenenza, sono l’ideale per essere cucinati e gustati in un secondo tempo, freddi!

Preparati per i pranzi domenicali in famiglia, sono diversi gli arrosti estivi con le salse che giocano un ruolo vincente per preparare un piatto anti caldo estivo.

Come ad esempio il Roast beef, si prepara in 30 minuti e basta un contorno di insalata perché il pranzo o la cena siano in tavola. Vediamo cosa occorre e come procedere alla sua realizzazione.

Roast beef un piatto anti caldo per 4 persone

Cucinare il roast beef è alquanto facile, la scelta della carne è fondamentale occorre scegliere un taglio magro, di ottima qualità, ideale per le cotture veloci, per cucinare i carpacci o le tartare.

Ingredienti per un piatto anti caldo

1000 grammi di manzo controfiletto

1 rametto rosmarino

pepe q.b.

1 cucchiaio olio di oliva extravergine

1 cucchiaio sale

Preparazione

Per prima cosa dobbiamo scaldare il forno e portarlo a 240° C. Intanto va unto il controfiletto con dell olio extravergine d’oliva extravergine di oliva che abbiamo aromatizzato tritando il rosmarino, e poi condito con del pepe e del sale.

La carne andrà cotta per circa 10 minuti, con il forno a 240°, poi si abbassa la gradazione a 180° C e si lascia cuocere ancora per 15 minuti.