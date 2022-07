Monica Setta, una delle conduttrici e giornaliste più amate e note del panorama televisivo italiano. Della sua carriera sappiamo quasi tutto, ma non tutti conoscono la sua vita privata. Ad esempio, sapete chi è sua figlia? Non ci crederete mai.

Monica Setta, storico volto della televisione italiana, lei insieme a Tiberio Timperi è la conduttrice di Uno mattina in famiglia su Rai 1. Affermata giornalista e amatissima dal pubblico italiano. Della sua carriera sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono la sua vita privata, dato che è una donna molto riservata e gelosa della sua privacy, malgrado sia uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano.

Della sua sfera personale, come abbiamo detto, abbiamo poche informazioni, infatti, sapete chi è sua figlia? E’ una donna di successo, veramente un pezzo grosso. Si chiama Gaia ed è bellissima. Inoltre, mamma e figlia si somigliano moltissimo, sono praticamente identiche. Siete curiosi di scoprire di più su di lei? Conosciamola meglio.

La carriera di Monica Setta

Monica Setta, la conduttrice di Uno Mattina in Famiglia su Rai Uno, è al timone della nota trasmissione al fianco di Tiberio Timperi. La sua è una carriera costellata da grandi soddisfazioni, infatti, ha lavorato anche per famose e importanti testate giornalistiche come Il Corriere della Sera, la Repubblica ed è diventata anche capo redattrice di IO Donna.

La nota giornalista, ha avuto un grande successo tutto grazie alla sua determinazione ed intelligenza. Nel suo lavoro mette sempre tantissima passione, ma uno dei suoi più grandi amori è proprio sua figlia, si chiama Gaia Torlontano: conosciamola meglio.

Chi è la figlia di Monica Setta: tutto su Gaia Torlontano | FOTO

Monica Setta è convolata a nozze con il responsabile della politica per la Redazione del Tg5, Giuseppe Torlontano, nel 1995. I due si sono separati nel 2011, ma hanno mantenuto un rapporto equilibrato per l’amore di loro figlia Gaia, malgrado il divorzio sia stato molto difficile per lei.

Oggi, la giovane ha 23 anni e dalle foto che circolano sul web, possiamo notare la clamorosa somiglianza che c’è tra le due. Entrambe sono bellissime e davvero affascinanti. Inoltre, da come ha raccontato la conduttrice, Gaia è molto determinata, pronta a mettersi in gioco per raggiungere i suoi obiettivi personali.

Senza dubbio, Monica è una mamma fantastica, ha cresciuto sua figlia in maniera impeccabile. Sua figlia si è laureata con il massimo dei voti in Giurisprudenza all’Università Luiss di Roma, precisamente con 110 e lode. Attualmente è un avvocato, per questo grande traguardo, la Setta e sua figlia hanno festeggiato nel Parco dei Principi Grand Hotel & spa. Una festa organizzata in grande, con tantissimi invitati pronti a brindare per lei.