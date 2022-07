“C’è una baby Ylenia”, l’annuncio che commuove l’intera famiglia Carrisi: che emozione

Romina Power e Al Bano Carrisi, sono una delle coppie più amate e discusse del mondo dello spettacolo italiano. Hanno costruito una famiglia molto unita, malgrado sia accaduta una vicenda triste e traumatica per loro: la scomparsa della loro prima figlia, Ylenia.

Al Bano Carrisi e la sua storica ex compagna di vita, Romina Carrisi, hanno vissuto uno dei periodi più bui della loro vita- Tutto è iniziato nel 1994, quando è scomparsa in circostanze misteriose, la loro primogenita, Ylenia Carrisi. Una tragedia che non solo ha colpito in modo drammatico la famosa coppia, ma anche l’Italia intera.

Ultimamente, è arrivato un annuncio proprio dalla famiglia Carrisi. Un’emoziona unica che mai nessuno si sarebbe mai aspettato di vivere dopo anni dalla scomparsa di Ylenia. Siete curiosi di scoprire di scoprire cosa è accaduto? Rimarrete a bocca aperta.

La scomparsa di Ylenia Carrisi

Era il 1994 quando Ylenia Carrisi è scomparsa a New Orleans. La primogenita di Al Bano e Romina Power ha fatto perdere completamente le sue tracce. Sono trascorsi diversi anni dalla sua presunta morte, ma la famosa attrice italo americana crede che sia ancora viva, mentre il cantante di Cellino San Marco sostiene che sia deceduta.

Nel corso di un’intervista al settimanale Gente, Al Bano ha raccontato il drammatico periodo che la sua famiglia ha vissuto dopo la sparizione di sua figlia:

“Quando è scomparsa mia figlia e quando è finito il mio rapporto con Romina non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale“.

Un episodio davvero drammatico che ha segnato non solo lui, ma anche milioni di persone. Per loro è una ferita aperta che fa ancora molto male. Ma ultimamente, è arrivato un annuncio inaspettato da parte delle famiglia Carrisi. Una “baby Ylenia” è entrata nel cuore di Al Bano e anche di Romina: scopriamo di più.

Al Bano Carrisi e Romina Power: il dolce annuncio

Come ben saprete, Albano e Romina hanno 4 figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Qualche anno fa, la loro terzogenita, Cristel è diventata madre per la seconda volta di una bellissima bambina di nome Cassia Ylenia.

Lei e suo marito Davor Luksic, hanno scelto questo nome in onore di Ylenia Carrisi. Un gesto bellissimo che ha emozionato milioni di fan, il dolore è ancora profondo per la sua scomparsa, ma mai nessuno potrà dimenticarla, malgrado siano trascorsi quasi 30 anni.