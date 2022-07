“A 16 anni incinta”, scandalo in famiglia reale: a Letizia di Spagna crolla il mondo addosso

Letizia di Spagna ha il cuore distrutto: la sua bambina incinta a 16 anni. Scandalo senza precedenti nella Royal Family iberica. La Reina è sconvolta.

Notizie inaspettate per la corte di Spagna. Letizia Ortiz e Filippo di Borbone devono fare i conti con un imprevisto senza precedenti: la principessa in dolce attesa a soli 16 anni.

Letizia di Spagna sconvolta

La Reina Letizia è sconvolta, arriva una notizia inaspettata per la corte spagnola e per la famiglia reale: la piccola di casa è incinta a soli 16 anni. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere da lei. La Royal Family è nel panico più totale: come si affronterà questa situazione?

Letizia e Filippo sono sposati dal 2004 e sono genitori di due ragazze, Leonor che un giorno diventerà regina di Spagna prendendo il posto di mamma Letizia e l’infanta Sofia, relegata a un ruolo dinastico minore rispetto alla più famosa primogenita.

Sempre sorridenti e col sorriso sul viso, le due principesse sono uguali alla Ortiz, in particolare Leonor che a quanto pare, dalla più famosa mamma ha ereditato anche il caratterino ribelle e libertino, lo stesso che l’ha messa più volte nei guai.

È proprio una delle figlie di Letizia di Spagna e Filippo VI di Borbone ad essere al centro dell’attenzione: arriva una indiscrezione che fa tremare la corte: lei incinta a 16 anni.

Cicogna in arrivo per la principessa spagnola?

Letizia Ortiz e Filippo VI di Borbone sono sconvolti: arrivano indiscrezioni che lasciano tutti a bocca aperta. Una delle due principesse reali sarebbe in dolce attesa. La protagonista di questo scoop è Leonor di Spagna, la primogenita dei due sovrani.

Non è stata ancora confermata, per il momento, questa indiscrezione dalla Royal Family ma spesso la giovane principessa è stata protagonista di gossip e chiacchiericci per via del suo comportamento libertino e ribelle.

Uguale in tutto e per tutto, non solo fisicamente, a mamma Letizia, Leonor in più occasioni è stata criticata e giudicata severamente dai sudditi spagnoli per essere un po’ troppo avanti per la sua età.

La giovane che oggi ha 16 anni e studia in un college del Galles, di rado torna in Spagna per riabbracciare la sua famiglia. In Inghilterra, lontana dalle pressioni di corte, condurrebbe una vita senza freni.

Si mormora, inoltre, che da qualche tempo sarebbe già fidanzata. Il ragazzo, la cui identità per il momento resta sconosciuta, lo ha incontrato all’Atlantic College dove frequenta i corsi la primogenita di Filippo e Letizia. Descritto come “un ragazzo alto, snello e molto affascinante”, il lui in questione avrebbe conquistato il cuore della futura regina di Spagna.

Anche la notizia di questo fidanzamento ha lasciato i sudditi a bocca aperta: non è troppo piccola Leonor per pensare già all’amore? Si chiede qualcun altro sui social: quale sarà la prossima notizia? L’annuncio forse di una gravidanza a soli 16 anni?

Il comportamento troppo libero della futura sovrana iberica lascia molto a desiderare. Per quanto possa essere ammirata da tanti, Leonor come una calamita, attira a sé anche critiche e giudizi negativi.

Letizia e Filippo però possono stare tranquilli, avranno educato le loro figlie anche da un punto di vista sentimentale e i beni informati lo sanno, nessuna sorpresa arriverà per la corte e i sudditi spagnoli. Tutto sarà fatto a tempo debito. Adesso Leonor deve concentrarsi sugli studi e sui suoi doveri da futura regina.