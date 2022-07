Totti ci ha avvertiti, il divorzio con Ilary era previsto già 1 anno fa: quella frase sfuggita a tutti

Francesco Totti e Ilary Blasi: il divorzio era già previsto un anno fa. Quella frase sfuggita a tutti, anche ai media, col senno di poi, fa tanto riflettere. Ecco che cosa è saltato fuori. Assurdo.

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti era già al capolinea un anno fa? Spunta fuori una frase che oggi risulta profetica. Ecco che cosa è stato scoperto, davvero da non crederci.

Totti e Blasi sconvolgono tutti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono i protagonisti indiscussi dell’ultima settimana. Da quando hanno annunciato il loro addio, dopo 20 anni di convivenza e tre stupendi figli, non si parla che di loro. La separazione del calciatore più famoso del mondo e della conduttrice più amata della televisione italiana, ha sconvolto davvero tutti.

Nessuno si aspettava che un amore come il loro, tra i più belli della televisione italiana, potesse giungere al capolinea dopo tutti questi anni. Eppure è successo, la loro favola non si è conclusa a lieto fine.

Se andiamo indietro nel tempo, a circa un anno fa, possiamo però col senno di poi, fare caso a un dettaglio che si è rivelato profetico: Totti aveva già annunciato segnali di crisi. Il divorzio era già nell’aria? Una frase svela tutto.

La frase dell’ex calciatore si rivela profetica

Francesco Totti ci aveva visto lungo e a distanza di un anno spunta fuori un retroscena che fa tanto riflettere. Il calciatore più famoso del mondo aveva, in un certo senso, fatto intuire già i primi problemi con la compagna.

Qualche tempo fa, Ilary Blasi che è amante dei gatti di razza Sphynx, aveva presentato sui social il nuovo arrivato, il piccolo Alfio, un felino che poi è diventato il compagno di giochi della loro micia Donna Paola la quale è una vera e propria star del web.

Tra i commenti divertenti e ironici rilasciati dagli utenti sotto la foto del curioso micio, per rispondere alla didascalia scritta da Ilary che dava il benvenuto in famiglia ad Alfio, spunta il commento di Totti che così scrive:

“Tra un po’ uscirò io”.

Sebbene la frase sia stata accompagnata da delle emoji che sorridono, col senno di poi, oggi, questa sua battutina sembra davvero profetica. Proprio un anno dopo questo commento, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio.

Oggi non si sa i due in che rapporti si trovano. Ilary, dopo una vacanza trascorsa insieme ai figli e alla sorella maggiore Silvia, in Africa, è ritornata in Italia e attualmente si trova nella villa familiare a Sabaudia per trascorrere qualche settimana ancora di relax.

Di Francesco Totti invece non si sa nulla, il suo profilo social tace, su Instagram è scomparso. Nessuno ha notizie di lui. Qualcuno mormora che sia in ritiro con la compagna Noemi Bocchi con la quale conviverebbe già da tempo. Insomma, la situazione tra i due ex coniugi non è delle migliori e questa battutina scritta tempo fa dal calciatore, che è stata ripescata solo ora, sembra quasi profetica.