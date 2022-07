Melone e prosciutto, in estate ne usciamo tutti pazzi ma questo accoppiamento ti rovina

By

Sappiamo che l’antipasto più estivi in assoluto è melone e prosciutto, un piatto che non ha segreti, ma che troviamo spesso in tavola.

Una delle variante sta nelle presentazioni che possono essere artisticamente molto eleganti, uno di essi potrebbe essere costituito da spiedini di melone con prosciutto gourmet.

Un famosissimo piatto estivo: melone e prosciutto

L’estate è il periodo dell’anno, che a causa dell caldo intenso, e dell’aria afosa quasi irrespirabile, stressa e stanca tremendamente. Tuttavia questa stagione è quella dell’abbondanza di frutta, supermercati e fruttivendoli espongono meloni, angurie, pesche, ciliegie e prugne, colorano in questo momento dell’anno, i banchi del mercato sono fornitissimi. Uno dei piatti che si prepara di frequente è prosciutto e melone. Come potete immaginare, la preparazione degli spiedini di melone e prosciutto non è molto complicata. La prima cosa da fare è sbucciare il melone e tagliarlo a pezzetti a forma di trapezio o cubo. Ricordate che la cosa più importante in questa ricetta è la presentazione, quindi assicuratevi che tutti i pezzi di melone siano uguali. Per preparare i pezzi di prosciutto, prendere una fetta alla volta e formare un involtino. L’idea è quella di avere dei cilindri di prosciutto. Se le fette sono molto larghe, si possono dividere in due nel senso della lunghezza. Infine, ripiegare ogni involtino di prosciutto su se stesso e infilarlo con lo stecchino di legno nel melone. il numero deve essere di un involtino di prosciutto per ogni pezzo di melone. Infine va servito su di un vassoio pieno di spiedini di melone con prosciutto da guarnire con foglie di menta fresca. Questo antipasto estivo è molto utilizzato anche in inverno, durante le festività natalizie in quanto è molto apprezzato.