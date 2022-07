Ilary Blasi inarrestabile, l’imperdonabile sgarbo a Totti: dopo 20 anni l’ha fatto di nuovo

Ilary Blasi senza freni, arriva il gesto di ripicca nei confronti di Francesco Totti: dopo 20 anni lo ha fatto sul serio. Ecco che cosa ha combinato la conduttrice più amata di Mediaset, davvero impensabile.

Ilary Blasi non ci pensa su due volte e fa un gesto che lascia tutti senza parole. Lo sgarbo a Francesco Totti si rivela una mossa inattesa. Dopo 20 anni accade di nuovo. Che colpo per il pupone!

Ilary Blasi incontrollabile

Non c’è un solo giorno in cui i settimanali di gossip e pettegolezzi non parlino della famiglia Totti e in particolare degli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco. I due, che solo poco più di una settimana fa hanno annunciato la fine del loro amore con due comunicati Ansa separati, stanno affrontando la tempesta mediatica in maniera diversa.

La Blasi, dopo il comunicato bomba che ha sconvolto il mondo nello showbiz italiano e i suoi fan, ha fatto i bagagli e con i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, è volata in Africa. Lì ha trascorso una settimana e tra una sauna, un safari e un po’ di mare con i suoi bambini, si è rilassata prima di ritornare in Italia e affrontare i leoni del gossip.

Francesco Totti invece si è isolato da tutto e tutti. Non si sa che fine abbia fatto, sui social è un fantasma: nessun post pubblicato, nessuna Instagram stories. Cosa ne è stato di lui? Intanto, la sua ex moglie sorprende tutti con un gesto inaspettato. Arriva la ripicca nei confronti dell’ormai ex marito. Ecco che cosa ha combinato la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Lo sgarbo a Francesco Totti sorprende tutti

Dopo l’annuncio dell’addio a Francesco Totti, Ilary Blasi si è rifugiata in Africa con i suoi tre figli e nel continente più lontano che ci sia, ha trascorso una settimana con i suoi gioielli più preziosi.

Da qualche ora è ritornata in Italia e il suo gesto nei confronti dell’ex marito è stato visto come una sorta di frecciatina: la conduttrice dell’Isola dei Famosi al momento si trova a Sabaudia, nella villa familiare che per anni è stata teatro del loro amore. Nessuno si aspettava che la presentatrice più famosa di Mediaset ritornasse in quel luogo magico per lei e la sua famiglia.

Da quando ha rotto con il calciatore più famoso del mondo, Ilary Blasi è diventata una vera e propria propria star dei social. Lei, prima sempre riservata, ora pubblica di continuo Instagram stories condividendo momenti dei suoi scatti nel litorale pontino, con i suoi tantissimi seguitori.

In alcuni di essi, la si vede bellissima, sulla spiaggia di Sabaudia che per 20 anni è stata la sua seconda casa con Francesco, con il suo rinnovato look mentre indossa un bikini rosso e un copricostume con i fiori.

Nessuna traccia di Francesco che alla loro villa di Sabaudia era davvero affezionato. La presenza di Ilary sul litorale pontino ha sorpreso tutti. I cittadini non si aspettavano che la conduttrice decidesse di trascorrere anche le sue vacanze a Sabaudia e molti si aspettano che tra qualche giorno nella villa arriverà anche Francesco.

Intanto, i due continuano a far parlare di sé. Si mormora che il calciatore più famoso del mondo ormai conviva con Noemi Bocchi e che abbia deciso di trascorrere qualche giorno di relax lontano dai riflettori solo con lei. Ilary invece è tutta per la famiglia. Dopo il clamore mediatico che ha coinvolto il clan Totti-Blasi, ora le attenzioni sono solo per i suoi bambini che stanno soffrendo tanto.