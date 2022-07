Belen, fuori tutta la verità su Antonino: perché l’ha mollato | Mamma Veronica spiffera il motivo

Belen Rodriguez, spunta fuori tutta la verità sulla sua rottura con Antonino. Ecco perché i due si sono lasciati. Stavolta è mamma Veronica a fare una dichiarazione senza precedenti.

Veronica Cozzani, la mamma della famosa showgirl argentina Belen Rodriguez, prende la parola e dice la sua. Spunta fuori tutta la verità sulla rottura tra Antonino e la figlia. Ecco che cosa ha dichiarato la donna. Davvero da non crederci.

Belen e Antonino nell’occhio del ciclone

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non sono una coppia da diverso tempo. I due si sono conosciuti all’incirca un anno e mezzo fa e si sono lasciati travolgere da una passione senza precedenti: dal loro sentimento è nata a luglio 2021 la piccola Luna Marì, il gioiello più prezioso di mamma Belu e papà Antonino.

Purtroppo gli impegni professionali, le incompatibilità caratteriali, il modo diverso di vivere e vedere la vita, hanno portato l’ex hair stylist e oggi influencer e la showgirl argentina più famosa d’Italia a dirsi addio. I due non si sono lasciati in buoni rapporti e oggi si parlerebbero solo per questioni legate alla bimba.

Sebbene ufficiosamente siano queste le ragioni che avrebbero portato l’ex coppia a separarsi, la verità è un’altra. Prende la parola Veronica Cozzani, la mamma della Rodriguez, che per la prima volta sui social risponde senza peli sulla lingua.

Veronica Cozzani spiffera tutto

Veronica Cozzani è la moglie di Gustavo Rodriguez nonché la mamma dei tre fratelli più famosi d’Italia: Cecilia, Jeremias e la più conosciuta Belen. Sempre riservata, Veronica cerca di mantenere un profilo basso, sebbene la sua famiglia sia costantemente protagonista dei gossip e dei chiacchiericci.

La sua primogenita Belen è sempre stata al centro dell’attenzione per la sua vita sentimentale. La relazione della bella argentina con Antonino Spinalbese, al suo tempo non avevo entusiasmato nessuno, nemmeno il clan dei Rodriguez, per cui la rottura tra Antonino e Belen non è stata vissuta come un grande dramma.

Eppure di questa ex coppia si continua ancora tutt’oggi a parlare. Per la prima volta però mamma Veronica decide di prendere la parola e di correre in soccorso di sua figlia. Le persone sui social, soprattutto i leoni da tastiera, continuano a commentare i post di Belen offendendola e dandole della “mangiauomini”.

Questa volta però, come una leonessa, Veronica Cozzani è intervenuta in prima persona ed ha difeso sua figlia. Al commento di un hater che ha accusato la showgirl argentina di aver fatto una figlia con un altro uomo con estrema leggerezza, mamma Veronica così ha risposto:

“Cosa vuol dire questo? Si chiama vivere. Si sbaglia, ci si può rialzare quante volte sia necessario. Questo è vivere”.

Veronica Cozzani ha difeso dunque a spada tratta sua figlia e ha sfoderato i suoi artigli: che nessuno tocchi Belen. La matrona dei Rodriguez sostiene sua figlia ed è sempre stata al suo fianco in ogni suo passo: ha vissuto con lei l’amore e anche le delusioni e le crisi sentimentali.

La donna è convinta che nella vita si possa sbagliare, che si possa cadere ma anche che ci si possa rialzare più forti di prima. Con la sua risposta, Veronica Cozzani ha voluto mettere a tacere tutte le malelingue che continuano a sputare veleno sulla famiglia Rodriguez e in particolare su Belen che non smette di essere tartassata dagli odiatori che le stanno rovinando la vita e la reputazione.