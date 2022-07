Trappola anti zanzare, toglile di mezzo in pochi minuti: bastano 3 ingredienti

Esiste un metodo per eliminare le zanzare in pochi minuti utilizzando tre semplici ingredienti. Ecco di quale si tratta.

L’estate è una delle stagioni migliori per passare le vacanze al mare e per rilassarsi dagli impegni quotidiani che di solito abbiamo negli altri periodi dell’anno. Ma ci sono anche dei lati negativi.

Oltre il caldo che non sembra voler dare tregua all’Italia, anche se è previsto un fresco proveniente da Nord-Est che dovrebbe far abbassare le temperature, nella bella stagione abbiamo a che fare con le zanzare.

Zanzare: ecco il metodo per sconfiggerle

Le temperature record e la siccità di quest’anno, secondo la SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, sono elementi insieme agli incendi che tendono a distruggere l’ecosistema.

Per questo motivo, con l’estinzione di alcune biodiversità tendono ad aumentare l’invasione di insetti come cavallette, zecche e zanzare che ogni anno emergono con nuove specie sempre più invasive.

Abbiamo la zanzara tigre, la Giapponese, la Culex e la Coreana e anche la più comune Aedes Caspius che non da tregua a tutti gli umani specie a coloro che sono spesso presi di mira da questi insetti.

La motivazione per il quale una zanzara sceglie un essere umano rispetto un altro è dato da molti fattori. Secondo l’entomologo Claudio Venturelli, dell’Asl Romagna ci sono dei fattori che la scienza ha chiarito riguardo la preda scelta dall’insetto.

Gli elementi che attirano le zanzare

Uno di questo è determinato dagli odori e in particolare coloro che hanno una sudorazione più cospicua rispetto ad altri tendono a rilasciare più sudore che contiene acido lattico da cui le zanzare sono molto attratte.

Quindi secondo lo specialista, sarebbero indenni tutti coloro che riescono a confondere i sensilli degli insetti, piccoli organi sulle antenne degli insetti capace di far percepire attività sensoriali.

Inoltre, un altro elemento che tenderebbe a richiamare le zanzare sono i colori, infatti sembra che questi insetti sarebbero attratti dai colori scuri mentre sembrano stare alla larga da quelli chiari.

Infinte, un elemento fondamentale è il respiro, la gente che tende ad emettere più anidrite carbonica è una delle prede migliori di questi insetti.

Il prurito derivato dalla zanzara è dovuto al fatto che la zanzara, inietta nel corpo la sua saliva che ha uno scopo predigestivo e anticoagulante e questo provoca il famoso fastidioso fastidio.

Chi punge?

È bene sapere che solamente le femmine tendono a pungere in quanto sono dotate di un apparato boccale che favorisce la penetrazione attraverso il loro prolungamento anatomico che ha la funzione di succhiare il sangue.

Il motivo per cui le zanzare tendono a comportarsi come dei vampiri non è per via del nutrimento ma bensì per ottenere dal sangue le proteine che per loro sono indispensabili per deporre le uova.

Le zanzare neonate sono capace di pungere ad appena due giorni di vita e solitamente sono molto più grandi rispetto al loro corrispettivo maschile.

Nel corso degli anni si sono cercati molti metodi per far in modo di sconfiggere questo problema che tende a rovinare alcuni dei momenti più belli durante l’estate specie quando ci ritroviamo in posti immersi nel verde.

Negli anni ’80 e nei primi anni ’90 in ogni locale che si rispetti era possibile vedere la presenza di alcuni lumi con una lucetta blu o viola le quali attraevano le zanzare che rimanevano fulminate dalla scossa provocata.

I metodi sperimentati

Un metodo analogo che ha dato vita alle famose racchette per uccidere le zanzare, che da qualche anno sono in commercio in tutti i negozi e nei bazar made in China in giro in tutta l’Italia.

Molti altri invece tendono a prevenire le punture della zanzare cospargendosi il corpo di olii e creme che hanno la funzione di repellente e che quindi evitano alla zanzare di avvicinarsi in quanto non trova attrattivo l’odore di questo.

Così come molte volte, possiamo vedere candele gialle di citronella accese e posizionate per terra o in degli enormi steli che avrebbero la funzione di far allontanare le zanzare dal luogo anche se secondo una ricerca questo non ha mai avuto una vera e propria efficacia.

Per far allontanare le zanzare dalla propria abitazione invece, un metodo casalingo si è dimostrato molto efficace e per utilizzarlo abbiamo bisogno soltanto di tre ingredienti per poter costruire questa trappola per zanzare.

La trappola per le zanzare

Innanzitutto abbiamo bisogno di una bottiglia di plastica di acqua di 2 litri (ma anche una da 1.5 l va bene lo stesso anche se è consigliabile il formato indicato). Una volta trovata la bottiglia bisogna procurarsi altro materiale.

Dobbiamo avere con noi un nastro adesivo, un cartoncino nero, dell’acqua calda e del lievito di birra, (non ha importanza se sia in panetto o in bustina l’importante è che sia l’ingrediente in questione) e dello zucchero.

Una volta presi questi prodotti possiamo cominciare a tagliare la bottiglia ad una distanza di circa 5 o 10 cm dal punto in cui questa comincia a restringersi e una volta tagliata in due mettere da parte i due pezzi ottenuti.

Nel frattempo mettiamo a scaldare l’acqua calda con dello zucchero e lasciamo il composto a bollire per circa 10 minuti per poi spegnere il fuoco e dare il tempo che l’acqua zuccherata si raffreddi.

Una volta passato il tempo utile per avere l’acqua con lo zucchero a temperatura ambiente, versarla nel pezzo della bottiglia tagliato che corrisponde alla parte bassa e aggiungere il lievito.

In questo caso, se si utilizza la versione a bustina è consigliabile utilizzarla tutta mentre se si tratta del panetto è meglio lasciarlo sciogliere interamente in un po’ di acqua tiepida in un pentolino diverso da quello dell’acqua zuccherata.

Una volta creato il composto di acqua, zucchero e lievito prendiamo l’altra metà della bottiglia, quella con la parte superiore e dopo averla privata del tappo, inserirla a testa in giù nell’altra metà.

A questo punto bisogna sigillare le due parti con del nastro adesivo e rivestire i bordi con del cartone scuro aspettando che la reazione chimica tra gli ingredienti all’interno cominci a reagire e a fuoriuscire dalla trappola.

In questo modo grazie agli ingredienti utilizzati, si genererà molta anidrite carbonica che si andrà a posizionare sul fondo della bottiglia e quando le zanzare ghiotte di questo elemento tenteranno di raggiungerla rimarranno completamente bloccate.

Mettendo la trappola nel posto che più ritenete utile per sconfiggere questi insetti troverete un po’ di pace durante questa estate.