“Non puoi assumerla”, se hai compiuto questi anni non puoi più prendere la tachipirina 1000

La tachipirina 1.000 è tra i farmaci da banco più usati in Italia ma in pochi sanno che non può essere assunta sotto una precisa età.

La tachipirina è un farmaco da banco venduto senza la prescrizione medica ed è molto utile per alleviare i sintomi derivanti da dolori di lieve o media entità e nel trattamento degli stati febbrili.

Tachipirina 1000: cos’è il paracetamolo?

È un farmaco analgesico ed antipiretico, acquistabile senza obbligo di prescrizione medica. La sostanza curativa della Tachipirina è il paracetamolo.

Il paracetamolo è una medicina comunemente usata che può aiutare a trattare il dolore e a ridurre l’alta temperatura (febbre).

Viene utilizzato per ridurre la febbre causata da malattie come raffreddore, Covid-19 e influenza e per alleviare il dolore lieve o moderato, come mal di testa, mal di denti e distorsioni.

Prima di prendere il paracetamolo è necessario sempre chiedere al medico curante se si hanno problemi con l’alcol, come abuso di alcool a lungo termine, se ci sono problemi al fegato o ai reni, se si è sottopeso e se si stanno assumendo altri farmaci.

Tachipirina 1.000: attenzione a questo limite anagrafico

Nonostante non presenti l’obbligo di ricetta medica per essere assunto, la tachipirina è un farmaco che non può essere somministrato al di sotto di un preciso limite anagrafico.

Come riportato sul foglietto illustrativo del farmaco, la tachipirina da 1000mg non deve essere assunta dai soggetti di età inferiore ai 15 anni. Il suo uso è riservato agli adulti e agli adolescenti che hanno compiuto i 15 anni.

Tachipirina 1.000: la posologia

Negli adulti e per gli over 15 anni la posologia massima per via orale è di 3000 mg di paracetamolo al giorno. Il medico deve valutare la necessità di trattamenti per oltre 3 giorni consecutivi.

Per Tachipirina 1.000 supposte è necessario prendere 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario dopo 8 ore, senza superare le 3 somministrazioni al giorno. Questa posologia è indicata per i ragazzi di peso compreso tra 41 e 50 kg.

Per i ragazzi di peso superiore a 50 kg è necessario assumere 1 supposta alla volta senza superare le 4 somministrazioni al giorno. Negli adulti è necessario assumere 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario dopo 6 ore, senza superare le 4 somministrazioni al giorno.

Nel caso in cui il paziente soffra di insufficienza renale grave è necessario che l’intervallo tra le somministrazioni sia di almeno 8 ore.