Lavatrice, il bucato fallo questo giorno della settimana: risparmi una marea di soldi in bolletta

La tecnologia ha una parte molto importante nella nostra vita quotidiana. La lavatrice in particolare ha affrancato le donne dal lavare gli indumenti a mano.

Tuttavia imparare ad usarla in certi giorni e orari della settimana aiuta senz’altro a economizzare sulla bolletta della luce.

Quando avviare la lavatrice

Nelle coppie di oggi, dove nella maggioranza dei casi si lavora entrambi, la divisione delle faccende domestiche si divide in modo equanime.

Questo vuol dire che ci si potrebbe trovare a fare andare il nostro bucato in lavatrice in orari diversi, a volte non molto economi. Sappiamo bene cosa ha comportato in questo ultimo periodo l’innalzamento del costo dell’energia elettrica.

Specialmente in estate con ventilatori e aria condizionata sempre attivi per fronteggiare alle ondate di caldo insopportabili.

Quindi è necessario risparmiare dove e come si può, soprattutto leggendo le offerte a cui abbiamo aderito con il contratto del nostro fornitore. L’analisi delle fasce orarie permetterà di risparmiare energia e di ridurre il suo impatto sulla bolletta.

Un modo per dimezzare la bolletta della luce è rappresentato dall’adesione ad una tariffa multi-oraria. Si tratta di un tipo di offerta che fornisce energia elettrica a un prezzo inferiore in fasce orarie più convenienti

Fasce orarie per risparmiare

Lavatrici più efficienti