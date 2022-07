Ilary Blasi e Totti, dopo pochi giorni salta fuori tutto: matrimonio distrutto per colpa sua

Finalmente spunta fuori tutta la verità riguardo la dolorosa separazione della famosissima coppia formata dalla nota conduttrice Ilary Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti. Dietro alla rottura si nasconde una triste verità. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di che cosa si tratta effettivamente.

Come ben saprete in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare della dolorosa rottura che ha lasciato tutti gli italiani letteralmente senza parole. La famosissima coppia, la quale sembrava esser affiatata proprio come 20 anni fa, ha spiazzato tutti con un annuncio comunicato separatamente che confermava le innumerevoli voci che circolavano sul loro conto. Ovviamente il comunicato poi pubblicato su tutte le testate giornalistiche ha letteralmente cambiato l’opinione di molti, inoltre vi sono appunto innumerevoli voci di corridoio che vedono i due particolarmente impegnati anche sentimentalmente. Questi ultimi chiacchiericci però non hanno ottenuto conferma da nessuna della due parti, le quali attualmente sono ben lontane.

Pare però che la verità sia un’altra e che ciò che attualmente li vede come protagonisti indiscussi è semplicemente il frutto di una fervida immaginazione di un singolo, il quale si è basato semplicemente su delle supposizioni.

Nonostante ciò però, anche se tutto ciò che riguarda il motivo della loro separazione non ha ottenuto conferma da nessuno, continuano a spuntare degli innumerevoli dettagli che non passano di ceto inosservati. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa effettivamente si tratta e su quale prove reali si basa tutto ciò.

Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti, ecco il vero motivo del loro allontanamento del tutto inaspettato

Attualmente sono molti i motivi che sembrano incidere incredibilmente sul loro allontanamento. Il quale, come ben saprete, ha spiazzato tutto il pubblico italiano e non solo, specialmente dopo la grande smentita proprio della stessa conduttrice, la quale ha accusato diverse testate di comunicare il falso prima di annunciare la separazione effettiva. Pare appunto che la protagonista di questa vicenda appunto sia proprio lei poiché, secondo quanto riferito da un amico dell’ex coppia, sia stata proprio lei ad allontanarsi da lui ed a porre fine al loro matrimonio.

Il tutto lo riporta proprio il settimanale Nuovo, il quale ha appunto ripreso le parole di Alex Nuccetelli. Alex ha affermato che secondo lui la causa della loro separazione è proprio uno stato emotivo confusionario della stessa conduttrice poiché l’ex calciatore non avrebbe mai preso una decisone del genere.

“Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa”.

Queste sono le parole si Alex Nuccetelli, le quali però non hanno attenuto risposta da parte dei diretti interessati.