Elisabetta Gregoraci, una delle showgirl più note e apprezzate del panorama dello spettacolo italiano. E’ una donna bellissima, ma ve la ricordate a 18 anni? Era di una bellezza strepitosa, impossibile non innamorarsi di lei: vediamola.

Senza dubbio Elisabetta Gregoraci una delle donne della televisione italiana più amate di sempre. La nota showgirl calabrese, oggi ha 42 anni ed è ancora di una bellezza incredibile, da far invidia a qualsiasi 20enne.

Più volte ha rivelato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica, infatti, se vediamo le foto del passato, possiamo notare come non sia affatto cambiata. Vi ricordate quando aveva solo 18 anni? Era meravigliosa, proprio come lo è ora: scopriamo di più.

Elisabetta Gregoraci, una bellezza senza tempo

A 42 anni Elisabetta Gregoraci incanta ancora milioni di persone con la sua bellezza. Ogni volta che la vediamo nel piccolo schermo è impossibile non rimanere ammaliati dal suo viso angelico e il suo corpo mozzafiato.

Lei è in ottima forma e da sempre si ritiene fiera di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica, infatti, è 100% naturale. Nel mondo dello spettacolo, è molto difficile che un personaggio vip non si lasci andare a qualche ritocchino, ma la Gregoraci è una delle poche eccezioni.

Anche se è sempre stata al centro dei riflettori per la sua storia d’amore con Flavio Briatore, Elisabetta ha esordito nel piccolo schermo da giovanissima, infatti, non aveva neanche 18 anni. Il suo debutto risale al 1997 nel noto concorso di bellezza, Miss Italia.

Ma l’avete mai vista giovanissima? Era un vero schianto, proprio come oggi. La sua forma fisica non è cambiata di una virgola, l’ex moglie di Flavio Briatore è proprio una bellezza senza tempo: vediamola a 18 anni.

Elisabetta Gregoraci a 18 anni | FOTO

Elisabetta Gregoraci dopo essere stata eletta Miss Calabria ha debuttato in televisione a 18 anni nel 1997 a Miss Italia, classificandosi al 24° posto, mentre a vincere fu Claudia Trieste. Con la sua bellezza conquistò l’intero pubblico e anche il cuore di Flavio Briatore.

Da come possiamo vedere dalle foto del passato, la showgirl calabrese, è sempre stata di una bellezza straordinaria. Mora, labbra carnose e sorriso perfetto, impossibile non rimanere colpiti da lei.

Ma a far innamorare tutti sono stati i suoi tratti mediterranei e il suo fisico scultoreo. Ancora oggi il suo aspetto non è cambiato, infatti, è rimasta una delle più affascinanti della televisione italiana.