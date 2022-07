Chanel perde il controllo: “Mi sento usata”, la frecciatina spezza il cuore a papà Totti

La famosissima figlia dell’ex coppia più amata da tutti gli italiani, Chanel, lascia tutti senza parole. Perde il controllo e spiazza letteralmente papà Totti: ecco tutti i dettagli a riguardo, cosa è successo davvero.

In questo ultimi giorni, soprattutto dopo la separazione dei genitori annunciata pubblicamente proprio dai diretti interessati, la giovane adolescente si è ritrovata in una situazione a dir poco particolare. In molti appunto hanno presupposto che la separazione della conduttrice e dell’ex calciatore ha sconvolto completamente le vite di figli ed appunto anche quella della giovane Chanel. Il tutto però è del tutto normale dal momento che si tratta comunque di una situazione nuova anche per i figli e proprio per questo motivo si dovrebbe lasciar loro il tempo necessario per metabolizzare meglio il tutto.

Nelle ultime settimane la giovane ragazza pare che abbia perfino deciso di allontanarsi dai social, principalmente da suo profilo TikTok, piattaforme cinese che unisce ed intrattiene giovani e non solo con comicità e spensieratezza.

Questo suo gesto ovviamente non è passato affatto inosservato soprattutto per via delle tematiche che legano il suo gesto all’annuncio rilasciato dai genitori. Nelle ultime ore la situazione ha preso però una piega diversa, vediamo quindi nel dettaglio di che cosa effettivamente si tratta e cosa appunto è successo.

Chanel Totti lascia tutti senza parole per via del suo gesto, compreso papà Francesco: ecco tutti i dettagli a riguardo

In questo ultimo periodo come vi abbiamo già anticipato tutta la loro famiglia sta vivendo dei momenti bui per via della rottura della famosa coppia iconica italiana. Questo però non dovrebbe affatto determinare la quotidianità dei giovani figli poiché entrambi si dovrebbero appunto impegnare per far risultare tutto molto più leggero. La conduttrice appunto ha deciso di portare tutti e tre in vacanza proprio per alleggerire la situazione e per fargli vivere spensierati almeno qualche giorno lontani dai media.

Pare però che da pochi giorni la giovane Chanel abbia nuovamente deciso di apparire sui social ed ha inoltre affermato di aver perso completamente l’altro account e proprio per questo motivo ha voluto sottolineare che non vi è alcun nesso tra la chiusura del profilo e l’annuncio dei genitori. Attualmente inoltre ha nuovamente postato altri contenuto da lesi stessa realizzati, una fan in particolare però le ha fatto una domanda in particolare che, ovvero: “Ti hanno mai usata per ottenere visibilità?”. Ebbene, la sua risposta ha scosso in molti, ovvero: “Si.”. Non si conosce però realmente ciò che si nasconde dietro quel sì detto con tanta tristezza ed anzi non si è conoscenza neanche dell’identità di chi ha osato sfruttata per arrivare ad i propri obbiettivi.