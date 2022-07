Cozze, controlla sempre il guscio: queste lasciale sul bancone | Piene di batteri

Una volta acquistate, le cozze devono essere cucinate il prima possibile. Per conservarle, è meglio cuocerle e conservarle cotte. Tuttavia, è possibile conservarle per un massimo di 2 giorni in frigorifero.

Per farlo nella maniera più sicura dovremo immergere un panno da cucina pulito in acqua salata, strizzarlo bene e quindi successivamente avvolgervi le cozze, fare un nodo stretto in modo che non si aprano.

Infine vanno poste in una ciotola e riposte nella parte più fredda del frigorifero per evitare che muoiano.

Mangiare delle cozze non fresche o peggio ancora avariate

può portare ad avere un’intossicazione alimentare si verifica quando si mangia o si beve qualcosa che contiene germi nocivi (batteri, virus o parassiti).

I batteri producono una tossina nel cibo ed è questa tossina che causa il problema.