Tragedia in piscina: voragine inghiotte i bagnanti, un morto

Tragedia in piscina: durante una festa aziendale si è aperta una voragine nella vasca che ha inghiottito i bagnanti.

Una vicenda incredibile quella che si è verificata durante una festa in piscina in Israele. Quella che doveva essere una giornata di festa aziendale si è trasformata nel peggiore degli incubi. Una voragine sul fondo della vasca ha inghiottito i bagnanti.

Tragedia in piscina

Tragedia in piscina, durante una festa aziendale nel villaggio di Karmei Yosef in Israele è accaduto qualcosa di spaventoso. I dipendenti di un’azienda stavano partecipando alla festa tra tuffi e risate in acqua quando è successo l’impensabile.

Una voragine si è aperta sul fondo della vasca. Una scena che è stata ripresa dalle telecamere in maniera chiara.

I fatti risalgono a giovedì scorso. Durante la convention gli ospiti stavano nuotando e scherzando quando lo squarcio improvviso ha inghiottito due bagnanti. La festa si è trasformata in una tragedia in piscina.

Qualcosa di indescrivibile che ha lasciato sgomenti gli ospiti e gli addetti della struttura. La bagnina presente ha rivelato alla TV israeliana di aver visto un vortice improvviso in piscina.

Ha avvisato i bagnanti di mettersi in salvo ma due non sono riusciti a scappare. Purtroppo l’incredibile incidente ha causato la morte di un giovane.

Voragine inghiotte i bagnanti: tragico epilogo

La tragedia in piscina durante una festa aziende ha causato un morto e un ferito grave. I due bagnanti non sono riusciti a salvarsi dall’essere risucchiati dalla voragine.

Il 32enne Klil Khimi non è scampato al vortice che lo ha risucchiato. Il giovane è stato inghiottito dalla voragine e ha perso la vita.

Un altro bagnante di 34 anni non è riuscito a mettersi in salvo e ha riportato ferite alla testa e agli arti.

Lo staff e la bagnina hanno affermato di aver provato ad entrare nella vasca ma la situazione era troppo pericolosa. L’unica soluzione è stata quella di chiamare i soccorsi.

Una tragedia in piscina che ha lasciato addolorati e senza parole i presenti e lo staff della struttura. Nessuno avrebbe immaginato potesse accadere una cosa del genere.

I soccorritori giunti sul posto hanno impiegato diverse ore per recuperare il corpo della vittima. Si era formato un tunnel sotto alla vasca di 15 metri. Uno dei medici ha rivelato al Jerusalem Post di non aver mai visto nulla del genere. Chi ha parlato con lui ha affermato che la fossa si è aperta in pochi secondi. Un incidente insolito che ha lasciato esterefatti tutti quanti.