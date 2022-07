Piante anti vespe e api, corri ad interrare questa in giardino: spariranno tutta l’estate

Ecco che vi sveliamo quali sono le piante che vi aiuteranno a combattere le vespe e le api. Non tutti lo sanno, ma il rimedio è efficacissimo.

L’importanza di api e vespe

Non tutti lo sanno, ma api e vespe hanno una funzione fondamentale negli ecosistemi del pianeta; Si tratta dell’impollinazione.

Sono incaricati di impollinare le verdure negli appezzamenti vicino ai loro alveari, in modo che in seguito altri impollinatori, come uccelli, pipistrelli o altre specie trasportino il polline che raccolgono da quei fiori per poter fertilizzare le piante.

Le api sono le prime nella catena dell’impollinazione e da esse dipende il processo di germinazione dei semi e crescita dei frutti.

E non solo, per secoli le api hanno giovato alle piante, alle persone e al mondo, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla nutrizione.

È essenziale che gli impollinatori siano protetti, e in particolare le api, poiché tutti contribuiscono all’approvvigionamento alimentare mondiale, apportando maggiore diversità ai nostri prodotti e dando origine a una dieta più varia.

Le api aiutano lo sviluppo e la sostenibilità del pianeta, motivo per cui, non tutti lo sanno, ma compaiono all’interno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, nello specifico il numero 15, in cui viene menzionata la Vita degli Ecosistemi Terrestri.

Grazie all’impollinazione, le api trasportano il polline da un fiore all’altro, il che facilita la riproduzione di molte specie di piante mentre le api si nutrono del nettare dei fiori. In questo modo, aiutano a mantenere l’equilibrio in natura.

È essenziale che le api continuino a svolgere la loro funzione, poiché attualmente il 37% delle popolazioni di api in Europa è in declino secondo il Rapporto della Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici.

Ciononostante, è normale che chi vive in città desideri allontanarle dai loro balconi, perché possono rivelarsi pericolose soprattutto per i bambini. Proprio per questo oggi vi riveliamo quali sono le piante repellenti che fanno al caso vostro.

Ecco quali sono le piante per liberarvene

Non tutti lo sanno, ma esistono delle piante specifiche che vi aiuteranno a liberavi di api e vespe. Una di queste è l’assenzio romano. Si tratta di una pianta repellente, che andrebbe piantata intorno alle colture floreali. In questo modo, le api e le vespe resisteranno al desiderio di impollinarle e si allontaneranno dal vostro balcone o giardino.

Altre piante molto più conosciute sono l’alloro, la citronella, la calendula e i gerani, repellenti molto efficaci, che andrebbero piantate negli angoli della casa. Il loro odore, infatti, scoraggia questi ospiti inattesi.

E voi conoscevate queste piante come rimedi contro api e vespe? Fateci sapere se le avete sempre utilizzate e se sono efficaci.