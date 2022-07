Formiche nell’orto, spariranno con questo ingrediente che hai in cucina: lo usiamo spesso

Ecco tutto quello che dobbiamo sapere riguardo alle formiche e in particolare ai repellenti che le allontanano dal nostro orto.

Continuate a leggere per scoprire in che modo liberarvi definitivamente dalle formiche che invadono ogni giorno il vostro orto, rovinandolo irrimediabilmente. Il risultato è garantito e davvero inaspettato.

Formiche, quanti tipi esistono e come riconoscerli

Sono animali sociali per natura. Ciò significa che quando uno invade il tuo spazio, le altre sicuramente seguiranno. Ma con una combinazione di prodotti per il loro controllo e suggerimenti per la prevenzione, puoi combatterle e proteggere la tua famiglia da questi ospiti indesiderati.

Alcuni esperti le classificano in base al loro comportamento, alle loro esigenze nutrizionali e alla posizione del nido. Gli insetti più comuni possono essere classificati in due grandi gruppi: fastidiose e che costruiscono tumuli.

Le formiche fastidiose spesso formano scie da e verso l’acqua o il cibo; quelle che costruiscono tumuli vivono principalmente all’aperto e i loro nidi possono rovinare l’estetica del tuo giardino.

Inoltre, ci sono due tipi abbastanza particolari da avere una propria categoria: le carpentiere e quelle del fuoco.

Le carpentiere nidificano nei muri, nei solai e nel legno in decomposizione o danneggiato dall’acqua. I nidi all’aperto comuni si trovano in capannoni, legna da ardere, portici, tronchi d’albero, grondaie e intradossi. Non mangiano il legno, ma vi nidificano e vi fanno tunnel, il che provoca un ulteriore deterioramento. Le carpentiere possono pungerti se provi ad afferrarle, ma le loro punture non sono dolorose come quelle del fuoco.

E poi ci sono quelle del fuoco generalmente nidificano all’aria aperta e possono essere riconosciute dai loro caratteristici tumuli. Pungono, ma hanno anche un pungiglione nell’addome, che usano per iniettare veleno in tutto ciò che disturba loro o la loro colonia. I loro morsi possono essere piuttosto dolorosi e, se vieni punto più volte, potresti aver bisogno di cure mediche.

Ma scopriamo insieme come liberare il vostro orto dalle formiche.

Ecco come liberare il vostro orto

Non tutti lo sanno, ma il riso è un ingrediente naturale contro le formiche e in generale contro ogni tipo di insetto.

E’ proprio questo l’ingrediente miracoloso che ci permetterà di liberare il nostro orto. Tutto quello che dobbiamo fare è inserire del riso all’interno di una bottiglia di plastica e aspettare che le formiche arrivino.

A quel punto, non faranno altro che portare i chicchi di riso nella loro dimora e non torneranno più.

Vi chiedete il perché? Il riso, dopo un po’ di tempo, comincerà a marcire e a ricoprirsi di muffa, uccidendo le formiche in questione.

E voi conoscevate questo rimedio davvero incredibile per eliminarle definitivamente dal vostro orto, è efficace? Fatecelo sapere.