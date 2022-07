Charlene di Monaco fuori controllo, scandalo in Vaticano: si presenta così | FOTO

Charlene Wittstock atterra in Italia e va a trovare Papa Francesco. In Vaticano si presenta così: la principessa lascia senza parole persino il Pontefice che si mostra interdetto. Che scandalo!

Charlene Wittstock e Alberto Grimaldi sono stati ricevuti da Papa Francesco. La coppia reale più famosa del Principato è atterrata in Italia. Ma Charlene ha toppato alla grande. Avete visto come si è presentata dal Santo Padre? Incredibile.

Charlene di Monaco sconvolge l’Italia

Charlene di Monaco è guarita dal covid-19 e ha potuto riprendere a viaggiare con la famiglia reale. Nei giorni scorsi, la principessa monegasca è atterrata in Italia insieme al marito, Alberto Grimaldi. I due sono stati ricevuti da Papa Francesco per la loro consueta udienza.

Dovete sapere che i reali hanno infatti la possibilità di colloquiare direttamente con il Santo Padre, previo accordi specifici determinati tra il Vaticano e la corona. Non è la prima volta che Charlene incontra Papa Francesco, altri due incontri si sono realizzati con il Santo Padre, uno nel 2013 e un altro nel 2016.

Tuttavia, questa volta, la principessa sudafricana ha sbalordito e ha lasciato tutti senza parole: al Vaticano si è presentata così, l’Italia è rimasta a bocca aperta e lo stesso Papa Francesco è sconvolto.

Che cosa ha combinato la principessa più famosa del mondo? Il suo modo di fare rappresenta in tutto e per tutto il suo stato d’animo attuale e purtroppo non fa presagire nulla di buono.

La principessa monegasca viola il protocollo

Charlene di Monaco e Alberto Grimaldi sono al Vaticano per fare visita alla città e soprattutto incontrare Papa Francesco. Non è la prima volta che i due sovrani vengono ricevuti dal Sommo Pontefice, lo avevano già incontrato nel 2013 e nel 2016.

Ad attirare l’attenzione però è questa volta Charlene che si è presentata con un outfit del tutto particolare. Mentre in passato ha indossato abiti molto più semplici e sobri, questa volta si è presentata in Santa Sede vestita di nero, con un abito in pizzo e merletto e un velo che copriva il capo, quasi come se fosse in lutto, segno forse che il suo umore non è dei migliori.

Fa sapere a questo proposito il settimanale Oggi:

“L’abito di Charlene molto composto e misterioso, potrebbe raccontare molto del momento che sta vivendo. La visita cade dopo l’appuntamento dell’anno, il gala della Croce Rossa, a cui Charlene Wittstock si è presentata in abito lungo e celeste, al braccio di Alberto di Monaco”.

In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, si vedono i due sovrani a braccetto, percorrere i cortili che portano ai Musei vaticani e poi all’interno del palazzo apostolico. L’outfit di Charlene non è piaciuto molto al web.

Tra l’altro, la principessa ha violato anche il protocollo. Per quale ragione? Il suo abito era composto da un top trasparente con uno scollo vistoso a barchetta che le scopriva le spalle. Diciamo che ha indossato un vestito che non si addice proprio ad un incontro con il Santo Padre. Insomma, in un modo o nell’altro, Charlene riesce sempre ad attirare l’attenzione, sa sempre come far parlare di sé.