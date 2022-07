“Addio principessa”, Letizia e Filippo distrutti: era l’angioletto di casa | Che disgrazia

Letizia Ortiz e Filippo hanno il cuore spezzato, lei se n’è andata via per sempre. La sovrana spagnola è devastata, la sua assenza lascia un vuoto incolmabile nella vita di tutti. Che dramma!

Lutto devastante per la sovrana spagnola e il marito. La famiglia reale si ritrova a fare i conti con una separazione drammatica che ha devastato la loro vita: se n’è andata lei, l’angelo della loro casa. Che disgrazia!

Letizia Ortiz e Filippo VI in lutto

Da quando nel 2004 Letizia è diventata la moglie di Filippo VI di Spagna e attualmente regina della nazione iberica, di lei non si è smesso di parlare per un solo minuto. Protagonista di gossip e scandali reali, insieme a Kate Middleton, il più delle volte detiene il primo posto per il volto più esposto sulle copertine dei tabloid nazionali e internazionali.

Lei, dal carattere ribelle e rivoluzionario, è definita da tutti come la principessa guerriera. Non ha mai messo da parte la sua indole e il suo modo di fare per adeguarsi alle regole di corte e in più occasioni si è ritrovata a scontrarsi anche con i membri senior del famoso casato, in particolare con la Reina Sofia che con lei proprio non va d’accordo.

Questo però è un periodo drammatico per i reali spagnoli che si ritrovano a dover fare i conti con un lutto devastante che ha sconvolto per sempre la loro vita: l’angelo di casa se n’è andato via, lei è morta all’improvviso.

La sua morte ha devastato tutti: dramma della Royal Family spagnola

Letizia Ortiz è devastata dal terribile lutto: lei se n’è andata via per sempre, è morta togliendosi la vita. Stiamo parlando di Erika Ortiz Rocasolano, la sorella minore della sovrana di Spagna.

La giovane, nel 2007, si è suicidata imbottendosi di farmaci. Sono già passati 15 anni da quando la piccola di casa Ortiz ha deciso di lasciare la vita terrena. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dal cugino della sovrana, David Rocasolano, che a Letizia e alla sua famiglia ha dedicato un libro dal titolo “Addio principessa”, Erika stava attraversando un periodo complicato da un punto di vista privato: soffriva da tempo di depressione.

Proprio questo brutto male l’ha portata a togliersi la vita. In coppia da tanti anni con Antonio Vigo che l’ha resa mamma della piccola Carla, aveva deciso negli ultimi anni, di separarsi dal compagno e aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale.

Proprio il suo ultimo fidanzato ha ritrovato il suo cadavere. Come viene scritto nel dedicato anche a Erika, la giovane aveva premeditato tutto. Parlando con il cugino David, nella sua ultima conversazione telefonica, aveva dichiarato:

“La situazione sta sfuggendo di mano, non mi lasciano in pace, David. Mi sento sola”.

Da quando Letizia è diventata regina di Spagna, anche la sua famiglia indirettamente ha dovuto subire le pressioni sociali e della corte che hanno avuto un effetto devastante sulla vita di Erika.

Suicidio premeditato, la regina è scioccata

La donna aveva dunque già premeditato di togliersi la vita. Secondo sempre quanto si può leggere nel libro “Addio principessa”, il giorno prima di optare per il suicidio, Erika aveva portato sua figlia Carla di sette anni, a casa di un’amica, aveva chiesto poi due giorni di ferie al lavoro e aveva organizzato tutto nei minimi dettagli.

Sono state ritrovate dopo la sua morte quattro lettere, indirizzate una a sua figlia, una ad Antonio Vigo, il suo ex compagno, una al suo ultimo fidanzato e un’altra ancora alla sorella Letizia. Si racconta che la regina di Spagna, dopo la morte di Erika, abbia cercato di ottenere l’affidamento della nipotina Carla ma la famiglia reale glielo ha impedito.