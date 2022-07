Michelle Hunziker, incredibile scoop: proprio lei “rimasta incinta”, arriva la cicogna | FOTO

Michelle Hunziker in dolce attesa, arriva la cicogna nella casa di una delle conduttrici più amate di sempre! Ecco la foto che la incastra. I fan sono al settimo cielo per lei. Che meravigliosa notizia!

Cicogna in arrivo in casa Hunziker, una lieta notizia sta per allietare i social: la conduttrice di Striscia la notizia presto mamma. La foto che ha fatto il giro dei social e del mondo, ha lasciato tutti senza parole.

Michelle Hunziker pronta ad allargare la famiglia

Arriva il lieto annuncio per Michelle Hunziker! La bella conduttrice di Striscia la notizia pronta a ingrandire la sua già meravigliosa e numerosa famiglia. Solo sei mesi fa era protagonista indiscussa del gossip per via del suo addio a Tomaso Trussardi.

Con un comunicato congiunto, a gennaio, la bionda svizzera e il famoso imprenditore di moda, lasciavano tutti basiti con l’ufficialità della fine di un matrimonio che sembrava nulla potesse scalfire.

Anche se la separazione è stata dolorosa per entrambi e un duro colpo da metabolizzare per i fan della coppia, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati in ottimi rapporti così come rispettoso e affettuoso è anche il rapporto che la presentatrice ha conservato con la sua ex suocera, Maria Luisa Trussardi.

Qualche tempo dopo l’addio a Tomaso, Michelle aveva già il cuore in subbuglio: Giovanni Angiolini, medico ortopedico di professione, le ha prescritto la ricetta della felicità e con lui la svizzera è tornata a sorridere.

Oggi sono ufficialmente una coppia e a quanto pare presto la famiglia si allargherà: voci di una gravidanza e foto che non lasciano poco spazio ai dubbi e fanno ben sperare i fan della coppia.

La foto della conduttrice fa emozionare i social

Michelle Hunziker presto mamma? La conduttrice svizzera più amata del nostro Belpaese sarebbe in dolce attesa. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale tedesco Die Aktuell che mostra alcuni scatti della coppia in vacanza.

I due, complici e affiatati più che mai, sono stati beccati a scambiarsi baci, effusioni e tenerezze: tra un brindisi in un locale e un abbraccio in strada, hanno fatto sognare davvero tutti.

Ormai non ci sono più dubbi, si amano alla follia. Si dice che Angiolini abbia perso la testa completamente per la bella Michelle e che lo stesso vale per lei. Sono avvenute anche le presentazioni in famiglia: l’ex moglie di Trussardi avrebbe presentato il bel dottorino anche alle sue due figlie, Sole e Celeste.

A fare impazzire però i gossip riguardo la presunta gravidanza della conduttrice svizzera è in particolare uno scatto nel quale la si vede indossare un abito aderente, a righe, con una giacca scura che le copre braccia e spalle. Il suo outfit mette in evidenza un pancino accennato che ha fatto gridare alla dolce attesa.

Si tratta chiaramente solo di indiscrezioni che non trovano al momento nessun riscontro. Se la notizia dovesse essere confermata, i fan ne sarebbero però felicissimi. Michelle, che adora la famiglia numerosa, sarebbe pronta sicuramente a mettere al mondo un altro bambino che sarebbe poi il primo per Giovanni Angiolini che con Michelle diventerebbe per la prima volta papà.

La coppia piace tantissimo e i fan si augurano che insieme a Angiolini, Michelle possa davvero trovare la pace e la stabilità emotiva che le mancava da ormai un po’ di tempo. Il suo sorriso è tornato a far brillare gli occhi dei suoi seguitori, la sua felicità è evidente, Michelle è raggiante.