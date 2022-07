Ilary Blasi, dopo 17 anni spunta fuori il lieto annuncio: altro che divorzio | Di nuovo sposa

By

Ilary Blasi ancora nell’occhio del ciclone. Dopo 17 anni giunge il lieto annuncio: lei di nuovo sposa, altro che divorzio! Arriva la notizia che lascia i fan basiti.

Ilary Blasi pronta a convolare di nuovo a nozze: lei all’altare per la seconda volta. Arriva la notizia che sconvolge i social. Divorzio in stand by?

Ilary Blasi travolta dai gossip

Ormai Ilary Blasi è diventata l’argomento preferito dei settimanali di gossip e pettegolezzi. Da una settimana non si parla che di lei, di Totti e della sua famiglia. Con due comunicati Ansa arrivati l’11 luglio, la conduttrice più famosa di Mediaset e il calciatore più conosciuto in Italia e nel mondo, hanno annunciato la fine di un amore che è durato ben 20 anni.

Arriva come un fulmine a ciel sereno questa notizia che ha sconvolto tutti e che oggi, a distanza di giorni, ancora non è stata metabolizzata dai tantissimi fan della coppia che credevano nel loro amore indistruttibile, eterno e indissolubile.

I romantici si sono dovuti però ricredere, anche loro, una delle coppie più belle dello showbiz italiano, è arrivata al capolinea. Che grande delusione per tutti! Tuttavia, spunta fuori una notizia che ha lasciato basiti ancor più della comunicazione del divorzio: la Blasi è pronta ad andare a nozze per la seconda volta, altro che separazione.

La conduttrice si ‘risposa’: arriva il lieto annuncio

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tormentati dai mass media. Da quando hanno annunciato la loro separazione, sono protagonisti di gossip e chiacchiericci. Arriva però, come un fulmine a ciel sereno, una notizia che sconvolge ancora di più: altro che divorzio, la Blasi era pronta alle nozze. Queste le parole di Alex Nuccetelli, il migliore amico di Francesco Totti.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 qualche tempo fa, più precisamente a marzo 2022, quando erano iniziate a circolare voci di crisi tra i due (ormai ex) coniugi, Nuccetelli aveva preso la parola dichiarando fatti importanti.

L’uomo aveva asserito che la crisi tra Ilary e Francesco non era mai esistita e che i due, anzi, erano pronti a convolare a nozze per la seconda volta per celebrare il loro ventennio di unione. Chiaramente si è trattato tutto di una bugia. Sempre al settimanale Novella 2000, Nuccetelli spiega il perché di questa bufala e soprattutto cerca di difendersi:

“Allora dovevo difendere il mio migliore amico… Noemi gliel’ho presentata io come feci vent’anni fa con Ilary”.

Si difende dunque così Nuccetelli che spiega di aver mentito solo per il bene del suo migliore amico, Francesco Totti e si lascia sfuggire il fatto che a presentare Noemi al calciatore è stato lui in prima persona.

Era il 2021 e durante un torneo di padel in Sardegna è sbocciato l’amore tra l’ex calciatore della Roma e la ex signora di Mario Caucci. Dunque non è mai stata vera la notizia che Ilary e Francesco avevano intenzione di rinnovare i loro voti nuziali.

Quando Alex Nuccetelli diffuse questa notizia fake, la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex calciatore della Roma stavano attraversando già il mare in tempesta. Oggi ognuno di loro ha preso strade diverse.

Pare che i due già da qualche mese non vivano più insieme. Totti ha lasciato la sua villa all’Eur alla moglie e ai figli e ha liquidato anche alcune quote della società che condivideva con la Blasi. Nessun matrimonio in vista, solo una separazione dolorosa che ferisce una famiglia.