“È un miracolo”, Romina Power felicissima: dopo Ylenia un’altra bimba le restituisce il sorriso

Romina Power ha il cuore che le scoppia di gioia: dopo la scomparsa di Ylenia, una meravigliosa bimba fa tornare il sorriso sul suo volto da un po’ triste e malinconico. Che gioia per i fan della cantante!

Romina Power torna a sorridere! Dopo il terribile dramma di Ylenia che ha stravolto e sconvolto la sua esistenza per sempre, il suo cammino si è incrociato con quello di una meravigliosa bambina che le ha restituito la felicità.

Romina Power al settimo cielo

La ex moglie di Albano Carrisi, sebbene si mostri sempre sorridente e col sorriso stampato sul volto, in realtà, dentro, ha una sofferenza atroce che solo chi ha provato un dramma come il suo può comprendere.

Non basta l’empatia del mondo né l’affetto dei fan per far tornare a sorridere il cuore di Romina. Dal 1994, quel maledetto anno, la vita della cantante americana è cambiata per sempre.

31 dicembre 1994 è una data infausta e indimenticabile per la famiglia Carrisi-Power, è il giorno e l’anno in cui Ylenia, la primogenita dei due artisti, scompare misteriosamente da New Orleans, città dello stato americano in cui stava trascorrendo le vacanze natalizie.

Di lei si sono perse le tracce e ancora tutt’oggi, dopo anni dalla misteriosa scomparsa, non si sa nulla ma Romina non ha mai perso le speranze ed è convinta che prima o poi possa riabbracciare la sua adorata figlia.

Nel frattempo, dopo il dolore causato dalla perdita della sua primogenita, arriva per lei una gioia grandissima: sul suo cammino di vita ha intrecciato lo sguardo di una bambina meravigliosa che le ha restituito il sorriso.

Chi è la “bimba miracolo” che ha fatto tornare a sorridere il cuore della cantante

La scomparsa di Ylenia Carrisi è stata una brutta botta per gli ex coniugi Albano e Romina, un dolore inimmaginabile che si rinnova giorno dopo giorno. Nonostante siano passati tanti anni da quando Ylenia ha fatto perdere le tracce di sé, la sofferenza nei cuori dei suoi genitori è forte proprio come il primo giorno in cui hanno appreso la triste notizia.

Sebbene Romina sia sempre una donna sorridente e col sorriso stampato in viso, il suo cuore però soffre. Tuttavia, la cantante di fama internazionale si è ripresa grazie alla presenza di una bambina che proprio come un miracolo, il Signore ha posto sulla sua strada: il suo nome è Cassia Ylenia.

Si tratta della secondogenita di sua figlia Cristel Carrisi e del marito Davor Luksic che porta il nome della sorella scomparsa, un omaggio che Cristel ha voluto fare alla sua Ylenia che tanto le manca.

Cassia Ylenia è una meravigliosa bambina, descritta dai nonni e dagli zii come un raggio di sole. Sempre sorridente e affettuosa, illumina la vita di chi la circonda. Romina Power con la piccola di casa è tornata a rivivere. La cantante americana spesso prende l’aereo e vola dall’Italia o dall’America (dove spesso si ritira per trascorrere qualche momento di relax) in Croazia, dove vive Cristel con il marito e i suoi tre splendidi gioielli.

Romina Power è una nonna premurosa e affettuosa. Cassia, come ha raccontato lei stessa in una recente intervista, le ha cambiato la vita. La sua presenza la fa sentire meno sola, è come se avesse la sua adorata Ylenia accanto a sé: definita “bimba miracolo”, Cassia ha restituito a Romina la voglia di vivere e combattere.