Rosita Celentano, non ha bisogno di presentazioni. E’ una delle attrici più amate del piccolo e del grande schermo. Lei è figlia d’arte e tutti la amano, anche se recentemente, sul web ha ricevuto diverse critiche: volete sapere il motivo? scopriamo di più.

Talentuosa e figlia di due grandi artisti italiani. Rosita Celentano è la primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori, lei è cresciuta sotto i riflettori, proprio per questo, ha seguito le orme dei suoi genitori. Ereditando talento, umiltà e professionalità. Sin da giovanissimo ha lavorato per diverse trasmissioni importanti, film, videoclip e addirittura si è dedicata alla scrittura.

Ma negli ultimi anni è sbarcata anche sui social. Sul suo seguito profilo IG, racconta la sua quotidianità e anche i suoi pensieri. Come ben sapete, sul web imbatterci anche in commenti poco piacevoli, ed è proprio quello che è accaduto alla primogenita di Alessandro Celentano: scopriamo di più.

Rosita Celentano: carriera e vita privata

Classe 1965, nata a Milano, Rosita Celentano è la primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori, quindi, sorella maggiore di Giacomo e Rosalinda. Grazie al suo talento, si fa subito notare nel mondo dello spettacolo.

All’età di 10 anni, debutta nel grande schermo, con il film Yuppi Du. Ma oltre alla recitazione, lei è una grande appassionata di canto, infatti, nel 1988 realizza un grande sogno, ovvero, esordisce alla conduzione de Il Festival di Sanremo.

Per anni si dedica al mondo della musica, ma non riesce ad ottenere il successo sperato. Però, la sua carriera televisiva continua a gonfie vele, infatti, debutta a Domenica In, Domenica Cinque e anche a Reality Circus con Barbara D’Urso . Ha partecipato anche a diversi film importanti come I 2 soliti idioti e Compromessi sposi.

Negli ultimi anni si è fatta spazio anche nel mondo del web, dove spesso pubblica i suoi pensieri. Recentemente, ha condiviso uno scatto del suo viso tutto al naturale: scopriamo di più.

Rosita Celentano al naturale: lo scatto sui social

Recentemente, Rosita Celentano si è lasciata andare a un suo pensiero riguardo l’invecchiamento e sulle conseguenze psicologiche che a volte ricadono su tantissime donne. Ma l’attrice, ha rivelato che i segni del tempo li affronta con sorriso e ironia, infatti, ha scritto:

“Amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su”.

Inoltre, ha invitato tutte le donne ad allontanarsi dai ritocchini, unghie finte ed extension, ricordando che è importante godersi la propria vecchiaia serenamente. Lo scatto di Rosita Celentano ha ottenuto migliaia di likes e commenti.

Anche se alcuni utenti non hanno apprezzato la foto al naturale, addirittura, uno di loro ha scritto: “Ma come ti sei conciata?”. A parte i pochissimi commenti negativi, l’attrice ha lanciato un bellissimo messaggio di body positive.