Tragedia in casa reale inglese, trasportata d’urgenza in ospedale: la malattia se l’è portata via

Si ritorna a parlare nuovamente dei componenti della Royal Family ma ancora una volta non in maniera positiva. Arrivano brutte notizie dalla nazione inglese: lei è stata portata d’urgenza in ospedale, la terribile malattia l’ha colpita.

Purtroppo non sono mesi semplici, questi, per la Regina Elisabetta e il suo clan. La famiglia reale, tra le più chiacchierate del Royal world, attira ogni giorno l’attenzione dei mass media nazionali e internazionali. Piazzati sempre in prima pagina dai più famosi tabloid, si parla costantemente dei reali inglesi.

Ultimamente, ad attirare l’attenzione, sono stati Carlo e Camilla e in particolare la duchessa della Cornovaglia che con i suoi problemi di alcolismo potrebbe perdere il trono. Per non parlare poi di Andrea di York, disconosciuto dalla sovrana per via delle pesanti accuse che pendono sul suo capo.

Tuttavia a preoccupare i sudditi nelle ultime ore, è un’altra persona, una delle più importanti della Royal Family: lei non è stata bene, la terribile malattia l’ha portata via. Che dramma!

Devastata dalla malattia: la nazione in lacrime

La fitta nebbia londinese si abbatte su Windsor Castle nonostante sia estate: uno dei membri più importanti della Royal Family non sta bene, lei è stata portata in ospedale, il terribile male l’ha devastata. La protagonista di un brutto episodio è la Regina Elisabetta.

La monarca più longeva della storia ha accusato un malore e qualche giorno fa è stata prelevata dalla sua abitazione e ricoverata in ospedale con l’elisoccorso. Ultimamente, le sue condizioni di salute fanno davvero preoccupare. In pubblico la Regina, quando si presenta ad alcuni eventi ai quali la sua presenza è fondamentale, è sempre accompagnata dal suo fedele bastone. Non riesce più a camminare senza questo supporto, i problemi di mobilità l’affettano da più di un anno e le energie iniziano a scarseggiare.

I 96 anni cominciano a farsi sentire tutti. La Regina però è apparsa ultimamente anche particolarmente esile ed emaciata, con gli occhi tristi, segno che qualcosa non sta andando come dovrebbe.

Diversi sono i drammi che Queen Elizabeth si è ritrovata costretta ad affrontare. Prima i problemi coniugali di Carlo e Camilla, poi le accuse infamanti che pendono in capo a suo figlio, Andrea il duca di York, accusato di molestie sessuali e che dovrà rispondere di questi reati come privato cittadino e non come membro della corona britannica.

Per non parlare poi di Harry che la sta facendo soffrire. La decisione del suo nipote prediletto di chiudere i rapporti con la Royal Family e di rinunciare al suo ruolo da reale per vivere in America, ha devastato la sovrana.

Insomma, la Regina non ha retto al peso di tutto questo stress e si è sentita male. Fortunatamente la situazione è rientrata, la monarca, giorno dopo giorno, migliora sempre di più. Tuttavia, le sue fragili condizioni di salute fanno pensare subito che presto arriverà il triste annuncio: l’abdicazione della monarca più longeva della storia.