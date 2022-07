“L’ha tradita”, Maria De Filippi distrutta: dopo tanto tempo arriva l’addio | Salta fuori tutto

Maria De Filippi questa volta è davvero distrutta, dopo tanto tempo arriva l’addio anche per loro. Spunta fuori tutto: “L’ha tradita”. I social sono furiosi. Ecco che cosa sta succedendo nella vita di una delle conduttrici più amate in Italia.

Grande sostegno morale per Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne si ritrova ad affrontare un evento davvero inaspettato: dopo anni arriva il doloroso addio anche per loro.

Maria De Filippi distrutta

Considerata la regina di Mediaset, Maria De Filippi da oltre 30 anni è presente nelle case degli italiani. Con le sue trasmissioni è riuscita a conquistare il cuore del pubblico che, ieri come oggi, la adora, la ama e la segue con grande affetto.

Riservata, introspettiva, riflessiva, Maria De Filippi dinanzi alle telecamere riesce a catturare l’attenzione di tutti per la sua proprietà di linguaggio ma anche per la grande capacità di saper cogliere, in un battibaleno, i pensieri e le emozioni di chi si trova al suo cospetto.

Definita, e a buona ragione, anche come la psicologa della televisione, riesce sempre a trovare una soluzione per ogni problema aprendo la strada del ragionamento e del dibattito.

Lontana dagli studi televisivi, conduce invece una vita riservatissima. Poco e nulla fa trapelare del suo privato. Spunta però ora fuori una notizia che sconvolge tutti: anche tra di loro è finita, la conduttrice è distrutta. Dopo anni arriva il doloroso addio.

L’inaspettato addio fa rimanere i social di stucco

Arriva il doloroso addio che distrugge Maria De Filippi. Dopo anni, anche loro si separano. Non stiamo parlando della storica coppia televisiva composta dalla famosa conduttrice Mediaset e dal giornalista televisivo Maurizio Costanzo, ma dell’addio che la presentatrice di Amici ha dovuto dire a Elena D’Amario.

La ballerina, ex allieva della scuola più famosa d’Italia, nonché professionista del talent che l’ha lanciata al successo, è pronta a dire bye bye a queen Mary, per intraprendere una nuova strada professionale. Sarà infatti nel cast della famosa fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti” insieme a Elena Sofia Ricci e a Francesca Chillemi.

Ancora non è chiaro quale sarà il ruolo della amatissima ballerina, certo è che con le registrazioni delle puntate, la D’Amario non avrà più tanto tempo a disposizione per potersi esibire nella scuola di Amici.

Nonostante i fan siano felici per lei e per il fatto che stia intraprendendo nuove strade nel mondo artistico, sui social è scoppiato il putiferio. Alcuni, ironicamente, l’hanno accusata di aver tradito Maria De Filippi dopo tanti anni trascorsi al fianco della Queen della televisione italiana.

Elena è stata una delle allieve più amate di talent di Amici ed è ancora tutt’oggi una delle professioniste più stimate della famosa scuola italiana. Ballerina di grande successo, ha spiccato il volo non soltanto in Italia ma anche all’estero: ha lavorato come danzatrice nel corpo di ballo della Parsons Dance Company a New York per otto anni e ha ballato per artisti di fama internazionale.

Oggi, però, è pronta a gettarsi a capofitto in nuove esperienze lavorative. Il suo debutto da attrice è attesissimo. Lavorare poi al fianco di pezzi grossi del piccolo e grande schermo come Elena Sofia Ricci sarà sicuramente un’esperienza memorabile.

Insomma, tanti complimenti ad Elena che con la sua bravura riuscirà bucare anche lo schermo televisivo. La notizia per il momento non è stata ancora del tutto confermata ma se dovesse essere veritiera, la sua partecipazione ad Amici quest’anno salterà con grande dispiacere dei telespettatori.