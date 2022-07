Dopo una settimana di indecisioni, riunioni e conte di parlamentari, è arrivato il giorno x per il governo guidato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi, che oggi ha riferito in Senato in merito alla crisi. Poi ci sarà il voto di fiducia, mentre domani il premier parlerà alla Camera

Maria Elisabetta Alberti Casellati apre la seduta numero 454 del Senato della Repubblica alle 9:32.

Crisi di governo, Draghi al Senato: “Mai stato più orgoglioso di essere italiano”

È arrivato il giorno della verità per Mario Draghi e il suo governo. In seguito alla crisi aperta dal MoVimento 5 Stelle, che si è assentato al Senato nel giorno della questione di fiducia sul dl Aiuti, il presidente del Consiglio ha rassegnato le sue dimissioni al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dal canto suo, il presidente non ha accettato la decisione presa dall’ex numero uno della Bce e gli ha chiesto di riferire in Parlamento.

Oggi, Draghi siede tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e parla davanti a senatori, mentre in serata riceverà dagli stessi un nuovo voto di fiducia sul suo esecutivo.

“Signor presidente, onorevoli senatrice e senatori – inizia Draghi, che poi spiega la situazione -. Giovedì scorso ho rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato questo governo fin dalla sua nascita. Il Presidente della Repubblica ha respinto le mie dimissioni, e mi ha chiesto di informare il Parlamento di quanto accaduto: una decisione che ho condiviso“.

“Le comunicazioni di oggi mi permettono di spiegare a voi, e a tutti gli italiani, le ragioni di una scelta tanto sofferta, quanto dovuta. Lo scorso febbraio, il Presidente della Repubblica mi affidò l’incarico di formare un governo per affrontare le tre emergenze che l’Italia aveva davanti: pandemica, economica e sociale. Un governo, furono queste le sue parole, di alto profilo che non debba identificarsi con nessuna formula politica. Un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili. Tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell’appello“, ha detto ancora il presidente del Consiglio.

Draghi spiega la necessità di avere una legittimazione da parte del Parlamento perché “un presidente del Consiglio che non si è mai presentato di fronte agli elettori debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile. Questo presupposto è ancora più importante in un momento di emergenza in cui il governo deve prendere decisioni che incidono profondamente sulla vita degli italiani”. Anche perché fino a giovedì scorso, il premier e l’esecutivo hanno potuto godere un “ampissimo consenso che ha permesso di avere quella tempestività nelle decisioni che il Presidente della Repubblica aveva richiesto. A lungo, le forze della maggioranza hanno saputo mettere da parte le divisioni e convergere con senso della Stato e responsabilità per il bene di tutti i cittadini”.

Il presidente del Consiglio ha poi ringraziato gli italiani per avere risposto presente “alle misure di contenimento sanitario, alla campagna di vaccinazione, ai provvedimenti di sostegno economico a famiglie e imprese”, grazie a cui si è “riusciti a superare la fase più acuta della pandemia e a dare slancio alla ripresa economica”. A queste parole sono seguiti degli applausi, ma Draghi ha continuato parlando della guerra in Ucraina.

“Allo stesso tempo, non abbiamo mai cessato la ricerca della pace, una pace che deve essere auspicabile per l’Ucraina, sostenibile, duratura. Siamo stati tra i primi a impegnarci perché Russia e Ucraina potessero lavorare insieme per evitare una catastrofe alimentare e, allo stesso tempo, aprire uno spiraglio negoziale. Progressi che si sono registrati la settimana scorsa in Turchia sono incoraggianti e auspichiamo possano essere consolidati”.

“Il merito di questi risultati è stato vostro, della vostra responsabilità a mettere da parte le differenze e a lavorare per il bene del Paese, con pari dignità, nel rispetto reciproco – ha detto ancora Draghi -. La vostra è stata la migliore risposta all’appello dello scorso febbraio del Presidente della Repubblica, e alla richiesta di serietà, al bisogno di protezione, alle preoccupazioni per il futuro che arrivano dai cittadini”.

E l’elogio agli italiani non è finito: “Mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano. L’Italia è forte quando sa essere unita”, ha dichiarato seguito da altri applausi, che nella seconda parte del discorso la hanno fatto da padrone.

Draghi: “Siamo pronti a sottoscrivere un nuovo patto”

Da qui, infatti, Draghi ha iniziato il suo attacco velato verso chi ha deciso di aprire la crisi, e poi ha enucleato tutte le riforme che servono all’Italia, anche per prendere i soldi della seconda rata del Pnrr. “Purtroppo, con il passare dei mesi – ha ripreso -, a questa domanda di coesione che arrivava dai cittadini, le forze politiche hanno posto un crescente desiderio di divisione”.

E poi, intermezzato dagli applausi ha continuato: “Il desiderio di andare avanti insieme si è progressivamente esaurito e con esso la capacità di agire con efficacia e tempestività nell’interesse del Paese. Come ho detto in Consiglio dei ministri, il voto di giovedì scorso ha certificato la fine del patto di fiducia che ha tenuto insieme questa maggioranza. Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro, che ha un significato evidente. Non è possibile ignorarlo perché equivarrebbe a ignorare il Parlamento. Non è possibile contenerlo perché vorrebbe dire che chiunque può ripeterlo. Non è possibile minimizzarlo perché viene dopo mesi di strappi e ultimatum. L’unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire da capo questo patto con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani. La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni e territori a favore della prosecuzione del governo è senza precedenti e impossibile da ignorare“.

“Due appelli mi hanno colpito in modo particolare, il primo è quello di circa 2000 sindaci, autorità abituate quotidianamente a confrontarsi con i problemi della propria comunità; il secondo è quello del personale sanitario, gli eroi della pandemia verso cui la nostra gratitudine è immensa. Questa domanda di stabilità impone a noi tutti di decidere se sia possibile ricreare le condizioni con cui il governo può davvero governare. È questo il cuore della nostra discussione di oggi, è questo il senso dell’impegno su cui dobbiamo confrontarci davanti ai cittadini“, ha detto ancora Draghi al Senato.

E gli applausi non sono finiti specie quando ha parlato direttamente a chi ha deciso di essere irresponsabile: “Ora c’è bisogno di un sostegno convinto all’azione dell’esecutivo, non di un sostegno a proteste non autorizzate e talvolta violente contro la maggioranza di governo”.

“All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca di fronte ai provvedimenti scomodi, serve un nuovo patto di fiducia, sincero, concreto come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi e che si è poi affievolito? Siamo qui e sono qui solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non le dovete dare a me, ma lo dovete dare a tutti gli italiani“, ha concluso tra la standing ovation dell’Assemblea tranne MoVimento 5 Stelle e Lega Draghi.