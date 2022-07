Barbara Palombelli, una delle conduttrici più note e amate del panorama della televisione italiana. Della sua carriera sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono nei dettagli la sua vita privata. Sapete che è stata sposata due volte? Scopriamo di più.

Barbara Palombelli, ormai è nel piccolo schermo da più di 30 anni. Ha una carriera costellata da grandi successi, infatti, è una delle conduttrici e giornaliste più amate e note del pubblico italiano. Anche se è un volto molto conosciuto, lei è una donna riservatissima.

Ha sempre tenuto lontano la sua privacy lontana dai riflettori, proprio per questo, i suoi fan non conoscono perfettamente la sua vita privata. Ma lo sapete che è si è sposata per ben due volte? Non ci crederete mai con chi: scopriamo di più.

La vita privata di Barbara Palombelli

Classe 1953, nata a Roma il 19 ottobre. Ha conseguito la laurea in Lettere Moderne, per poi iniziare a lavorare nella redazione di Rai Radio 2. Ma la sua carriera da giornalista inizia nel 1984 con “Il giornale” diretto da Indro Montanelli. Negli anni successivi, scrive anche per altre testate giornalistiche molto importanti.

All’inizio degli anni ’90 esordisce in televisione. Ma la vera svolta è arrivata nel 2013, quando è diventata la conduttrice della nota trasmissione giuridica, “Forum”, in onda tutti i giorni su Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è convolata a nozze nel 1982 con Francesco Rutelli, politico e giornalista. Dopo qualche anno dalle nozze, è nato il loro primo e unico figlio biologico, Giorgio. La coppia ha altri 3 figli: Serena, Francisco e Monica che sono stati adottati dalla famiglia.

Ma lo sapete che Barbara si è sposata per ben due volte? Non ci crederete mai, è stato proprio lui il fortunato, lo conoscete benissimo: scopriamo di più.

Barbara Palombelli, si è sposata due volte: ecco con chi

Francesco Rutelli, l’ex sindaco di Roma, è il marito di Barbara Palombelli. I due sono una coppia da tantissimi anni, si sono incontrati per la prima volta a Roma in Via Palombella. Non ci crederete mai, ma la conduttrice di forum si è sposata per ben due volte con il suo attuale marito. Nel corso di un’intervista Rutelli ha raccontato:

“I due matrimoni? Forse sono riusciti bene perché non li abbiamo organizzati. Del primo non abbiamo neanche le foto. Ci siamo sposati per sancire un legame.”

Ancora oggi sono innamoratissimi e molto uniti. Il segreto di un amore così solido e duraturo, lo ha raccontato proprio l’uomo, spiegando, che secondo lui, bisogna condividere il più possibile.