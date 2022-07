Gusci d’uova in lavatrice, perché stanno iniziando a farlo tutti: bucato impeccabile

Ecco perché dovresti inserire i gusci d’uova in lavatrice, nessuno lo sapeva, però può rivelarsi un toccasana per i tuoi capi.

Metti i gusci d’uovo in lavatrice, il risultato sarà incredibile. Continua a leggere l’articolo per scoprirlo!

I benefici dei gusci d’uova

Sicuramente avrai sentito che ciò che conta di più è ciò che c’è dentro il guscio. E’ senza dubbio ciò che ha più sapore, ma ti parleremo dei vantaggi del suo guscio e di alcuni modi in cui puoi può usarlo.

Il guscio d’uovo è composto da oltre il 90% di calcio oltre ad altri componenti come magnesio, zinco, ferro, tra gli altri.

Per questo motivo se ne consiglia l’uso una volta eliminati tutti i batteri che potrebbe contenere, come si fa bollire una certa quantità di gusci in acqua per 5 minuti, lasciarli asciugare su un canovaccio e poi metterli nella forno (180º) e lasciare per 10 minuti, questo faciliterà il processo di macinazione.

Si raccomanda di non rimuovere il sottile cappuccio che ha all’interno noto come membrana, poiché contiene anche componenti favorevoli al suo utilizzo come aminoacidi, elastina, collagene e persino acido ialuronico, tra molti altri.

Il principale vantaggio del guscio d’uovo ha a che fare con le nostre ossa, il suo consumo può aiutare a prevenire l’osteoporosi e persino a stimolare il midollo osseo a produrre cellule che aiutano a combattere i livelli di colesterolo alto e l’ipertensione.

Puoi aggiungere la polvere di guscio d’uovo al tuo gioco o bevanda mattutina e aiuterà a disintossicare il tuo corpo e ridurre i sintomi legati alla gastrite. Ti aiuterà anche a rafforzare la crescita delle tue unghie e a migliorare l’aspetto della tua pelle, donandole elasticità e un aspetto più levigato.

Ma perché dovresti metterlo in lavatrice? Scopriamolo insieme!

Perché inserirli in lavatrice

Non tutti lo sanno, ma i gusci d’uova servono moltissimo quando si desidera candeggiare i propri capi.

La prima cosa da fare, però, è sterilizzarli, inserendoli in delle vecchie calze, ad esempio quelle di nylon, da inserire a loro volta in una pentola d’acqua calda.

Aspettare l’ebollizione e lasciare che l’acqua calda li sterilizzi per un paio di minuti.

A quel punto saranno già sterilizzati e potranno essere inseriti all’interno del cestello della lavatrice assieme agli indumenti bianchi. Non lo sapevate, ma questo si rivelerà un vero e proprio toccasana per il vostro bucato.

E tu avevi idea che potessero apportare questi benefici ai tuoi capi? Faccelo sapere!