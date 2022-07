Cellulare, MAI caricarlo di notte: stai mettendo a rischio la tua vita e quella dei tuoi familiari

By

Il cellulare, oggi è un dispositivo essenziale per la maggior parte delle persone. Attualmente nessuno può immaginare la vita senza cellulare e pochissimi escono per strada senza lo smartphone in tasca.

Riguardo il cellulare, in giro ci sono molti miti tecnologici, come la presenza di più barre sta a significare che abbiamo un servizio migliore.

Cellulare: stai mettendo a rischio la tua vita

Data questa dipendenza generalizzata che esiste intorno ai cellulari, il tempo di riposo viene solitamente utilizzato anche per mettere in “sonno” anche il telefono. E, sebbene questo sia l’unico modo per mitigare l’ansia che comporta la ” dipendenza mobile “, caricare lo smartphone di notte non è una buona idea. Come mai? Fa male alla salute – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente assicurato che la sovraesposizione ai dispositivi elettronici in generale è dannosa per la salute e che, in molti casi, è stato dimostrato che il loro uso eccessivo aumenta le probabilità di ammalarsi di cancro. Parallelamente a questa ricerca, altri studi hanno trovato una forte relazione tra l’uso dello smartphone di notte e la ridotta qualità dello sperma negli uomini. Le batterie del cellulare si guastano – Sebbene la stragrande maggioranza degli smartphone sappia quando interrompere l’alimentazione dal caricabatterie, mantenere il telefono in carica durante la notte può danneggiare la batteria agli ioni di litio. Queste batterie sono sensibili al sovraccarico. Quando la batteria è collegata troppo a lungo, la tensione aumenta e il cellulare viene esposto a temperature elevate. Questo riduce sensibilmente la vita utile dei telefoni. Danno agli occhi – Gli esperti sottolineano che l’età in cui le persone sono esposte agli schermi è sempre più giovane e questo può avere effetti negativi sulla salute degli occhi. La luce led emessa dagli schermi danneggia l’epitelio pigmentato retinico, causando la perdita di queste importanti cellule negli occhi. Inoltre, la luce a LED può causare altri tipi di disagio come mal di testa, prurito agli occhi o insonnia.