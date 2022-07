Vi ricordate di Carmen Lasorella? Lei è un volto storico della televisione italiana, ha lavorato per dei tg nella Rai, ma dopo un brutto incidente, è sparita dai riflettori, abbandonando così il piccolo schermo per sempre. Ma che fine ha fatto? scopriamo di più.

Carmen Lasorella – LettoQuotidiano.itCarmen Lasorella, impossibile dimenticarsi di lei. La sua è una carriera costellata da grandi successi, un volto amatissimo dal pubblico. Grazie alla sua professionalità, ha conquistato il cuore di milioni di persone. Ma dopo un terribile incidente è stata costretta ad allontanarsi dal piccolo schermo, per sempre.

E’ sparita completamente dai riflettori, ma che fine ha fatto? Non ci crederete mai, ma la sua vita è cambiata dopo il drammatico episodio che l’ha segnata per sempre. Oggi si dedica ad altro: scopriamo di più su cosa fa attualmente la giornalista ed ex conduttrice del Tg2.

Carmen Lasorella, perché è sparita dal piccolo schermo? Il tragico incidente

La nota giornalista, ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Successivamente ha iniziato a lavorare per il Globo, Radiocor e Ansa. Nel 1979 ha esordito in Rai, dove trattava principalmente temi di economia.

Ma è nota soprattutto per essere stata una reporter di politica estera e per essere stata al timone di trasmissioni serali importanti come: TG2Dossier, Contro l’Aids, Per l’Europa, Cliché, La sfida di Hong Kong, Il sogno di Abramo, PrimaDonna e tanti altri.

La vera svolta è arrivata quando ha lavorato come presentatrice del TG2 e come inviata speciale in zone a rischio terroristico. Proprio mentre lavorava, è stata coinvolta in un drammatico incidente che l’ha segnata terribilmente: scopriamo di più.

Che fine ha fatto Carmen Lasorella? La sua vita è cambiata dopo il drammatico incidente

Nel 1996, mentre lavorava come inviata speciale in Somalia, la sua troupe è stata colpita da un attacco terroristico. Un episodio che ha cambiato per sempre la sua vita, perché il suo teleoperatore, Marcello Palmisano, ha perso la vita.

Dopo questo terribile episodio, la giornalista è rimasta traumatizzata, infatti, si è allontanata completamente dal mondo della televisione. Ha vissuto un periodo davvero buio, a causa dello shock che ha vissuto.

Anche se negli anni seguenti, è diventata responsabile per le relazioni esterne della Rai. Ha poi abbandonato il suo lavoro a causa di una dequalificazione professionale e ha portato in tribunale la nota azienda televisiva, vincendo la causa.

Ma oggi di cosa si occupa? Carmen Lasorella è diventata una scrittrice, infatti, ha pubblicato il libro “Verde e Zafferano”, che tratta della protesta dei monaci buddisti in Birmania contro la dittatura di Suu Kyi. Nel corso della sua carriera, è riuscita a documentare numerose manifestazioni tibetane contro la leader birmana.