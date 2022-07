Belen Rodriguez e Stefano, 10 anni dopo arriva un’altra gioia: la FOTO ne è la conferma

By

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, arriva la lieta notizia dopo dieci anni: un’altra gioia per l’amatissima coppia. La foto conferma tutto, i fan sono al settimo cielo per loro. Che grande felicità!

Il cuore dei fan scoppia di gioia: Stefano e Belen lo hanno fatto sul serio! Arriva la foto che lo conferma: dopo 10 anni, un’altra meravigliosa notizia per la conduttrice argentina e l’ex talento di Amici.

Belen Rodriguez e Stefano sconvolgono i social

Sono ufficialmente loro la coppia dell’estate, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scongiurato tutte le voci di crisi e allontanamenti con scatti social che lasciano senza parole. Ritorna il sereno nelle vite di due dei personaggi più famosi e amati del piccolo schermo.

Loro, che a seguito di uno dei matrimoni più belli d’Italia si sono separati per poi ritrovarsi, oggi stanno vivendo un momento davvero d’oro. Conosciutisi nel lontano 2012, quando entrambi lavoravano come professionisti nel cast di Amici di Maria De Filippi, tra di loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Cupido ha scagliato la freccia dell’amore per loro che al tempo erano fidanzati con altri partners. Belen era impegnata con Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, mentre Stefano aveva una relazione sentimentale con la compagna conosciuta nel talent mariano, Emma Marrone.

Ma nessuno può fermare il dio dell’amore che quando decide di fare innamorare due persone è irrefrenabile. Ed ecco dunque che ha inizio una delle storie d’amore più appassionanti e belle del piccolo schermo italiano. Dopo dieci anni i due sorprendono nuovamente i loro fan e arriva la foto che conferma tutto.

L’amatissima coppia lo fa sul serio, fan al settimo cielo

Non ci sono più dubbi: Stefano Di Martino e Belen Rodriguez sono felici più che mai. Arrivano degli scatti social che testimoniano il loro meraviglioso amore ritrovato. Dopo 10 anni, arriva per loro anche un’altra gioia: i due protagonisti del piccolo schermo hanno deciso di ritornare in uno dei loro posti del cuore, Ponza.

La conduttrice argentina e il conduttore partenopeo, nel 2012 si erano concessi una delle loro prime vacanze da fidanzati proprio nella famosa isola e oggi, dopo una decade, ritornano nel luogo che è stato testimone del loro amore.

L’amatissima coppia ha attraccato lo yacht “Santiago” al porto di Ponza per godersi un po’ di relax. Sebbene abbiano cercato di rimanere indiscreti e di non farsi beccare dai paparazzi, sono stati però la fotografati invece dai fan che hanno iniziato a far circolare poi sui social, foto di Stefano e Belen a Ponza.

A quel punto, i due protagonisti del gossip sono usciti allo scoperto e sui social hanno iniziato a condividere immagini della loro meravigliosa vacanza d’amore e con grande sorpresa di tutti, arriva uno scatto inaspettato che smentisce ufficialmente le voci di crisi e allontanamento tra Stefano e Belen.

La bella argentina ha pubblicato la foto di un bacio con il conduttore, segno che l’amore ritrovato procede a gonfie vele. Tutti avevano sperato che le voci di una separazione tra di loro, che nelle ultime settimane si sono rincorse, fossero soltanto una menzogna e fortunatamente così è stato.

Stefano e Belen sono felicissimi e la loro relazione va alla grande per la gioia anche del piccolo Santiago che può rivedere la sua famiglia riunita. Che grande felicità, ora tutti aspettano solo l’arrivo di un altro baby.