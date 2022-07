Albano, due nuovi bimbi a casa Carrisi: l’inaspettato annuncio | Tutti al settimo cielo per loro

Albano, la famiglia Carrisi si allarga: in arrivo due nuovi bimbi! L’inaspettato annuncio lascia tutti senza parole. Il popolo del web è rimasto a bocca aperta. Tutti sono al settimo cielo per loro.

Che grande gioia per la famiglia Carrisi! Proprio lei mamma di due bimbi. L’annuncio inaspettato commuove i social.

La famiglia Carrisi si allarga

Albano Carrisi e la sua famiglia sono sempre stati al centro dell’attenzione non soltanto per la loro vita professionale ma anche per quella privata. Il cantante di Cellino San Marco si può considerare una delle voci più belle del mondo discografico italiano. Da tanti anni in televisione e in giro per il mondo con la sua musica, ieri come oggi continua ancora ad incantare e allietare le orecchie del suo fedelissimo pubblico.

I suoi brani, scritti, pensati e cantati con la sua ex moglie Romina Power, hanno fatto sognare e ancora oggi continuano a far sognare generazioni diverse. Albano non è soltanto un artista a 360° ma è anche un marito, un padre di famiglia e un nonno amorevole. A questo proposito, avete saputo della nuova notizia? Due bimbi in arrivo in casa Carrisi: lei è mamma. Arriva l’inaspettato l’annuncio che lascia tutti senza parole. Che gioia immensa!

Albano di nuovo nonno

Albano Carrisi di nuovo nonno e di due bambini? Questa è un’indiscrezione che sta girando sul web e che ha lasciato tutti senza parole. Spunta fuori una notizia che ha sconvolto tutti e che riguarda Ylenia Carrisi, la primogenita del cantante e di Romina Power.

Secondo alcuni chiacchiericci, la figlia dei due artisti di famiglia internazionale sarebbe non soltanto viva ma anche sposata e mamma di due bambini. Continuano a inseguirsi rapide le voci sulla sopravvivenza di Ylenia, scomparsa in misteriose circostanze nel lontano 1994.

Prima figlia di Albano e Romina, di Ylenia si perdono le tracce a New Orleans, città nella quale si trovava per trascorrere il Capodanno. Diverse sono state le persone accusate della sua scomparsa come Alexander Masakela, trombettista di strada poco incline al rispetto della legalità, accusato anche di crimini importanti come spaccio di stupefacenti e violenze sessuali ai danni di donne e minorenni.

Mentre qualcuno ha sempre sostenuto che la donna sia stata rapita, qualcun altro ha sempre pensato che fosse morta, come una guardiano dell’Acquario del Mississippi che dirà alla polizia di aver visto una ragazza somigliante in tutto e per tutto a Ylenia, gettarsi nelle acque del fiume e non riemergere più.

Insomma, tante ipotesi sulla morte di Ylenia che non trovano però oggi ancora nessuna conferma eppure, le ultime indiscrezioni potrebbero capovolgere la situazione e rimescolare le carte in tavola. Si mormora che Ylenia sia viva, si sia trasferita in Spagna e che con un uomo spagnolo sia convolata a nozze e che oggi sarebbe mamma di due bambini.

Per il momento i genitori di Ylenia non si sono pronunciati su queste indiscrezioni che stanno circolando sul web forse perché nel corso del tempo, se ne sono dette tante sulla scomparsa della Carrisi che continua a mancare in maniera indescrivibile alla sua famiglia.

Mentre papà Albano però è convinto che la figlia non ci sia più e nel 2013 ha chiesto una sentenza di morte presunta, Romina invece è ancora speranzosa, continua a ricercare la figlia e crede che prima o poi la sua bambina farà ritorno a casa.