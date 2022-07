By

Nella sua ultima intervista Papa Francesco ha affermato che in caso di dimissioni si chiamerà vescovo emerito di Roma.

Il pontefice ha ringraziato Ratzinger per aver aperto la strada ai papi emeriti, affermando che forse in futuro ce ne saranno 2 o 3.

Papa Francesco e le dimissioni

Niente paura, Bergoglio non vuole dimettersi, tuttavia ha parlato molto a lungo di questo argomento ai microfoni della giornalista, per lui molto fidata dal momento che lo scorso anno l’ha insignita di un’onorificenza, Valentina Alazraki.

La parola dimissioni non è mai stata associata al Papa, non solo a Bergoglio ma a questa figura in generale. La svolta c’è stata dopo la storica decisione del 2013 annunciata da Papa Benedetto XVI.

Il successore Francesco ne ha parlato diverse volte ma non c’è nulla di certo, infatti lui stesso sostiene di non escludere questa possibilità, sebbene ancora non ci abbia mai pensato seriamente.

La scorsa estate ha subito un’operazione chirurgica al colon per risolvere un problema di stenosi diverticolare, tramite la rimozione dei diverticoli infiammati che gli causavano forti dolori addominali.

In quell’occasione annullò una serie di appuntamenti, anche perché successivamente venne colpito dalla gonalgia alla gamba destra, per cui si spostava in sedia a rotelle.

Forse ripensando a tutto ciò, il Papa desidera riposarsi e staccare la spina? Nulla di certo ma l’argomento delle dimissioni è abbastanza ricorrente per chi si occupa delle vicende del Vaticano.

È proprio Papa Francesco ad alimentare l’argomento perché nell’ultimo mese ne ha parlato per ben due volte, in particolare all’emittente messicana Televisa, dove ha affermato che in caso di dimissioni diventerebbe ‘vescovo emerito di Roma’ e andrebbe a vivere a San Giovanni in Laterano.

Sulle orme di Benedetto XVI

Sono passati 6 anni da un’intervista in cui ringraziò Benedetto XVI per aver aperto la strada ai papi emeriti, sicuramente un nervo scoperto per la Chiesa.

Ora, a distanza di tempo, non esclude le possibilità di seguire la decisione del suo predecessore. Già l’anno scorso aveva confidato a Nelson Castro, autore di un libro che tratta della salute dei papi, che sarebbe morto ‘come papa, in carica o emerito‘.

Papa Francesco aveva già escluso il ritorno in Argentina in caso di dimissioni. Proprio perché questo argomento è di fondamentale importanza, egli stesso ne aveva parlato nel sismografo, uno dei siti principali per le questioni vaticane.

Addirittura, il giornalista Luis Badilla aveva ipotizzato l’entrata in vigore di una legislazione per regolamentare i papi emeriti, spiegando anche la possibilità di introdurre un limite di età in cui un pontefice poteva ‘andare in pensione’.

Tale limite, di 85 anni, è stato superato da pochi mesi per quanto riguarda il Papa attuale.

È dunque arrivata l’ora del ritiro per Papa Francesco, non ci resta che aspettare sviluppi in merito.