Michelle Hunziker, tutta la verità sull’addio a Trussardi: “A casa succedeva ogni volta”

Michelle Hunziker, spunta la verità sull’addio a Trussardi

Sono passati diversi mesi da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione. Proprio come successo con Ilary Blasi e Francesco Totti, anche la fine del loro amore ha lasciato tutti basiti.

Possiamo pure dire con l’amaro in bocca, che il 2022 non è stato sicuramente un anno all’insegna dell’amore per diverse coppie di vipponi che per anni hanno fatto sognare tutti con la loro vita sentimentale da favola.

Ma proprio come le fiabe ci insegnano, non sempre c’è un lieto fine e Michelle e Tomaso lo sanno bene. Anche se i due sono rimasti in buoni rapporti, spunta dopo mesi dal doloroso addio, una indiscrezione che lascia di stucco e a farla è una terza persona che la coppia l’ha vissuta da vicino. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta.

A gennaio 2022 Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato all’Italia intera la fine di un matrimonio che durava da dieci anni. Dopo lungo tempo insieme, prima come fidanzati e poi come marito e moglie, dopo la nascita di due splendide figlie, Sole e Celeste, l’imprenditore di moda e la conduttrice svizzera più famosa d’Italia, si sono detti addio.

Dopo mesi spunta un retroscena inimmaginabile sulla rottura tra i due amatissimi dello showbiz italiano. A parlare è Maria Luisa Trussardi, la mamma di Tomaso che Michelle l’ha vissuta da vicino e ancora tutt’oggi continua a vederla.

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della sera, Maria Luisa Trussardi si è raccontata e ha raccontato della sua famiglia, del suo dolore per la perdita del marito e dell’adorato figlio Francesco, poi ha avuto qualcosa da dire anche sulla separazione tra Tomaso e Michelle:

“Mi è dispiaciuto, non l’avevo prevista ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato davvero tenero, si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita”.

Della conduttrice svizzera, Maria Luisa conserva un ricordo tenerissimo e a tal proposito, ha raccontato un aneddoto che succedeva sempre a casa loro, ogni qualvolta le due si incontravano:

“Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo 6 mesi che la conoscevo, Tomaso mi disse: mamma la sposo è una brava persona”.

Purtroppo l’amore tra Tomaso e Michelle è finito e non c’è possibilità di tornare indietro. Oggi la conduttrice di Striscia la notizia è felice con Giovanni Angiolini con il quale le cose procedono a gonfie vele. Pare che siano state già fatte le presentazioni in famiglia, Michelle ha conosciuto la mamma e la sorella del suo fidanzato: matrimonio in vista in casa Hunziker?

Maria Luisa Trussardi è sicuramente dispiaciuta della fine di questo matrimonio che tutti consideravano uno dei più solidi del piccolo schermo ma con Michelle lei ha ancora un ottimo rapporto. Le due continuavano a vedersi e a volersi un grande bene.