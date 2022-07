“È finita in carrozzina”, disgrazia a Monaco: dramma interminabile per la povera Charlene

Charlene di Monaco, uno dei volti più conosciuti e amati del mondo intero. E’ stata definita “la principessa triste”, ma non immaginate che terribile dramma ha dovuto affrontare. E’ stata davvero una pugnalata al cuore per lei: scopriamo di più.

Charlène Wittstock, è una delle donne più famose e importanti del mondo. Negli ultimi mesi si è soprattutto parlato delle sue condizioni di salute, dato che la principessa di Monaco è tornata da diverso tempo in Sudafrica. In molti credevano che la sua assenza fosse per una crisi con il marito Alberto di Monaco, in realtà, ha avuto una terribile infezione otorinolaringoiatrica.

Ma la principessa triste, non ha affrontato solo questo di dramma. Mentre era via, la sua piccola Gabriella è stata male ed è finita sulla sedia a rotelle. Per Charlene è stato difficile non starle accanto: scopriamo di più.

Charlene di Monaco, una mamma meravigliosa

Ormai, Charlene di Monaco è rientrata a Monaco dal Sudafrica da diversi mesi. Da quando è tornata, non ha fatto altro che trascorrere tantissimo tempo con la sua famiglia, in particolare con i suoi due piccoli gemelli: Jacques e Gabriella.

Durante la sua assenza, ha frequentato per pochissimo tempo i suoi affetti. Ma ora non si vuole perdere nemmeno un attimo dei suoi figli, malgrado la sua agenda sia colma di impegni. Senza dubbio, abituarsi di nuovo alla vita di corte, non è stato facile. Ma grazie all’amore dei suoi bambini riesce a superare ogni ostacolo.

Charlene è una mamma davvero meravigliosa, dolce, presente e affettuosa. A causa della terribile infezione che ha contratto mesi fa, è stata lontana da loro, ma ora è vicina ai due gemelli.

Ma non tutti sanno che la moglie di Alberto di Monaco, ha affrontato un periodo davvero buio. Il motivo? Quando la principessa era in Sudafrica, sua figlia Gabriella non è stata bene: scopriamo di più.

Il terribile dramma di Charlene di Monaco

Jacques e Gabriella, biondi, dolci ed eleganti, proprio come i loro genitori. Come vi abbiamo anticipato, quando loro madre era in Sudafrica, la piccola ha avuto un infortunio.

Gabriella di Monaco (figlia di Charlene) quando è finita in carrozzina…quanta tenerezza in uno scatto…❤ pic.twitter.com/piR81BtXdQ — Marietta (@Mariettamitica) July 18, 2022

In occasione della mostra canina di Monaco, la bambina si è mostrata sulla sedia a rotelle con una gamba ingessata, ma sfoggiando sempre il suo grande sorriso. Il gemello, Jacques è stato accanto a lei per tutto il tempo, un gesto d’amore incredibile.

Per Charlene non è stato facile affrontare quel periodo. Stare lontana da sua figlia è stata davvero dura per lei. Ma l’importante è che oggi la famiglia sia di nuovo riunita come i vecchi tempi.