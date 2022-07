Bari, mamma cade dalle scale e muore con la figlia in braccio

A Bari una donna è caduta dalle scale con in braccio la sua bimba di soli 24 giorni. La donna è morta, la bimba è in ospedale.

Le condizioni della neonata, al Policlinico di Bari, per il momento sono stabili, mentre la donna è deceduta quasi sul colpo.

Incidente a Bari

Un tragico incidente è avvenuto oggi a Bari, dove una neomamma è precipitata da una scalinata battendo a terra e morendo sull’ambulanza che avrebbe trasportato lei e la piccola in ospedale. In braccio aveva la sua bimba di poco più di 20 giorni, che fortunatamente si è salvata.

La piccola è stata portata d’urgenza al Policlinico di Bari e ora è sotto osservazione, tuttavia non sembra aver riportato gravi conseguenze dalla caduta, infatti le sue condizioni sono stabili.

Una tragedia consumata in poco tempo intorno alle 3 e mezza del mattino, quando la donna di 34 anni camminava su e giù all’interno della sua abitazione per far addormentare la piccola che proprio non voleva saperne.

A un certo punto si è sentito un grande botto e le urla strazianti della bambina, quindi sono stati chiamati i soccorsi con quella che sembrava essere una chiamata per incidente domestico.

La realtà era ben diversa, infatti gli operatori del 118 arrivati sul luogo hanno constatato che la donna a terra, ai piedi della scalinata della sua abitazione. Subito è stata prelevata la bambina dalle sue braccia ed entrambe sono state caricate sull’ambulanza.

Però, la donna aveva battuto la testa violentemente e non ce l’ha fatta, è morta poco dopo all’interno dell’ambulanza a seguito del grave trauma riportato e dell’enorme quantità di sangue che aveva perso.

Infatti, durante la caduta non è riuscita a proteggersi in alcun modo perché aveva le braccia impegnate a tenere la bimba.

Le indagini

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro la casa a Bari, precisamente nel quartiere Palese, dove si è verificato l’incidente di questa notte, forse in seguito a un malore o forse si è trattata di una caduta accidentale.

Inutile la corsa verso il Policlinico di Bari, la 34enne è morta nel tragitto, mentre la figlia è salva ed è sotto controllo medico.

L’appartamento è al vaglio degli agenti di polizia, che stanno effettuando i rilievi del caso e stanno ascoltando i vicini di casa della donna per capire se fosse una persona stabile mentalmente o potenzialmente pericolosa.

La vicenda deve essere ancora ricostruita, la cosa più importante è che la piccola sta bene e guarirà dalle lievi ferite molto presto, in attesa di essere affidata ai familiari.