Adriano Pacifico è scomparso mentre si stava recando in bici verso la famosa tappa di pellegrinaggio a Santiago.

I suoi ultimi contatti risalgono a 7 giorni fa, anche la Farnesina sta indagando sul caso.

La scomparsa di Adriano Pacifico

Il 32enne modenese Adriano Pacifico era partito alla conquista del suo sogno, quello di arrivare a Santiago ma non camminando, bensì in sella alla sua bicicletta, amata passione del giovane.

Purtroppo da lunedì si sono perse le sue tracce e la madre grida disperata il suo dolore.

Il ragazzo si trovava in Francia, come confermano anche gli ultimi prelievi con il bancomat e la donna è partita proprio verso questo paese.

Chi era Adriano e quando è scomparso

Adriano era un ragazzo che amava la vita e la sua famiglia, molto legato alla madre ma soprattutto alle sue due bambine, che aveva sentito una settimana fa al suo arrivo a Tolone.

Dopo alcuni giorni di pedalate aveva raggiunto una buona distanza e dopo aver chiamato le figlie, il cuoco conosciuto e stimato nel paese di Bastiglia dove vive, ha contattato la madre attraverso uno smartphone non suo.

Adriano aveva infatti riferito alla madre che il suo cellulare si era rotto e quindi ne aveva chiesto uno in prestito a una persona conosciuta durante il tragitto.

In occasione della videochiamata alla madre, il 32enne aveva riferito di sentirsi stanco e quindi si sarebbe fermato per qualche giorno per poi ripartire per raggiungere la Spagna.

Da quel momento non si sa più nulla di Adriano Pacifico ma alcuni dettagli hanno preoccupato la donna, infatti ha contattato nuovamente il telefono da cui era stata chiamata per chiedere informazioni. Quest’uomo le ha riferito che Adriano stava viaggiando da solo ed era ripartito poco dopo, però questa versione è stata smentita.

Le indagini

I Carabinieri stanno indagando tramite la valutazione degli elementi a disposizione, finora sembra che la testimonianza dell’uomo che ha prestato il telefono ad Adriano sia falsa, infatti in una seconda telefonata con la madre, ha riferito che il 32enne viaggiava con altre persone.

I sospetti si concentrano ancora di più verso questa persona perché la donna ha notato durante una videochiamata che l’uomo vive in un luogo molto particolare, come una specie di baracca abbandonata.

Gli investigatori valutano anche altri elementi, ad esempio le operazioni bancomat a uno sportello di Tolone, dove a breve distanza sono stati effettuati piccoli prelievi.

Proprio da dove si trova questo sportello sono iniziate le ricerche di una madre disperata che vuole verità, infatti subito si è messa in contatto con la polizia francese e ha fatto domande in zona per sapere chi ha visto quel ragazzo in bicicletta.

Anche la Farnesina segue il caso e alcune fonti del Ministero degli esteri hanno riferito che la famiglia del 32enne è in contatto con il consolato a Marsiglia, il quale ha competenze anche sul territorio della scomparsa.

È stata offerta anche l’assistenza dal punto di vista linguistico per velocizzare il ritrovamento, si attendono aggiornamenti in merito.