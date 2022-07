“Addio, mi mancherai”, tragico lutto a Uomini e Donne: la sua spalla in tutto e per tutto

Terribile lutto a Uomini e Donne, se ne va la sua spalla in tutto e per tutto. Il post social commuove il web. Ecco chi è scomparso improvvisamente lasciando un vuoto incolmabile nel cuore delle persone che lo conoscevano.

Il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi continua a far parlare di sé. Anche se la conduttrice più famosa della televisione si trova in pausa per l’estate, lei e il suo team sono già all’opera per confezionare nuove ed entusiasmanti puntate che i telespettatori potranno vedere a partire dal prossimo settembre.

Anche se queen Mary è in vacanza, i protagonisti che da sempre popolano lo studio di Canale 5, continuano ad essere stars dei social, tenendo informati il pubblico sull’evoluzione delle loro vicende sentimentali o in generale sulla loro vita privata.

Proprio a questo proposito, nelle scorse ore, è arrivata una terribile notizia per i fedelissimi fan della trasmissione mariana: è venuto a mancare improvvisamente, se ne va la sua spalla in tutto e per tutto. Che dramma! Il post social ha commosso tutti, piovono commenti di cordoglio.

Nelle scorse ore gli affezionatissimi fan di Maria De Filippi hanno dovuto assistere alla pubblicazione di un post social che ha commosso davvero tutti: lui se n’è andato per sempre, ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di coloro che lo hanno conosciuto. Ad essere protagonista di un triste evento è Gianluca Tornese, ex corteggiatore della trasmissione, che ha dovuto dire addio al suo caro nonno.

Il ragazzo si è voluto congedare dal suo meraviglioso angelo scrivendo lungo post su Instagram a corredo del quale ha caricato diverse foto che lo ritraggono in compagnia del nonno che improvvisamente è salito al cielo.

L’ex corteggiatore ha speso solo parole meravigliose per il suo adorato nonnino ricordando alcuni dei momenti vissuti insieme:

“Ero piccolo e ricordo che non volevo giocare con nessuno, aspettavo che tornassi da casa per andare in barca insieme, solo noi due … Quando uscivi la sera guardavo sempre l’orologio, non vedevo l’ora che si facessero le quattro per poi passare da te…Nonnino è arrivato il momento dei saluti, anche se già so che ci rivedremo presto nei sogni, ogni tanto passa a trovarmi.”

Gianluca racconta che suo nonno era un pasticcere, che si alzava alle 3:00 di notte per andare a lavorare e che non si è mai risparmiato per nessuno: lavoro e famiglia sono sempre venuti per lui prima di ogni cosa.

Non è stato specificato per quale ragione il suo adorato nonno è salito al cielo ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha il cuore spezzato. Tantissimi i messaggi social arrivati per lui.

I fan si sono stretti in un cordoglio virtuale che ha sicuramente fatto piacere a Gianluca che sul web è amato tantissimo. Il giovane, che conta oltre 139.000 follower, si è fatto conoscere proprio per la sua partecipazione prima nelle vesti di corteggiatore a Uomini e Donne poi come come tentatore a Temptation Island. Nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi non ha trovato l’amore ma lontano dalle telecamere sì. Oggi è fidanzato con una bella bionda, Francesca Viviani.