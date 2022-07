Una mela al giorno leva il medico di torno? Altro che! Potrebbe farti finire al pronto soccorso

By

, La mela viene spesso definita “cibo miracoloso”, quasi una centrale elettrica nutrizionale. Ma una mela al giorno può davvero tenere lontano il medico?

Le mele sono un frutto che si raccoglie, per averle al meglio da settembre e ottobre, quando la maggior parte delle varietà raggiunge la giusta maturazione. Tuttavia il loro raccolto può cambiare per la varietà coltivata.

Mela, un frutto non per tutti

Le troviamo tutto l’anno sui banchi al mercato, gialle, rosse e verdi, colorate e succose, dolci e asprigne, sono buone sia cotte che crude e messe in insalate.

Le varietà di mela si dividono in estive, autunnali o invernali, questa differenza nelle loro raccolta dipende proprio dal loro periodo di maturazione.

Una mela fu la causa della cacciata dall’Eden, per i credenti. La regina Grimilde nella famosa fiaba di Walt Disney, ne fece una tentazione per avvelenare Biancaneve.

Una mela morsicata campeggia sui nostri Mac e iPhone, come logo della più famosa mela tecnologica. La mela ha ispirato a Newton la legge della gravità…insomma ad andare a cercare di riferimenti sulla mela oltre al classico detto ( che per inciso non cito), ne abbiamo a “iosa”.

Dunque parliamo della mela, ancora… ma questa volta per capire se è davvero benefica per tutti.

Quando la mela non va mangiata?

Probabilmente non tutti sono a conoscenza del fatto che le mele possono causare il gonfiore delle labbra e della bocca. Non solo sono in grado di provocare l’edema della glottide, ovvero un rigonfiamento dei tessuti situati nell’area fra le corde vocali e la trachea.

Può anche provocare reazioni cutanee o respiratorie, quali asma bronchiale. Possono anche verificarsi episodi di shock anafilattico.