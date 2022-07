By

Serena Bortone, una delle conduttrici più amate e note del piccolo schermo. Grazie al carisma e alla sua professionalità ha conquistato il pubblico. Della sua carriera sappiamo quasi tutti, ma in pochi conoscono la sua vita privata: scopriamo di più.

Serena Bortone, non ha bisogno di presentazioni, grazie al suo programma pomeridiano d’intrattenimento e di attuale, Oggi è un altro giorno, in onda su Rai Uno, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Della sua carriera nel piccolo schermo sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono la sua vita privata. Ad esempio sapete con chi è stata fidanzata? Non ci crederete mai.

La nota conduttrice è una persona molto riservata, infatti, ha sempre tenuto lontana dai riflettori la sua vita privata, proprio per questo, i suoi fan non hanno proprio idea di chi sia il suo ex compagno: scopriamo di chi si tratta, lui è famosissimo.

Serena Bortone, carriera e vita privata

Il pubblico di Rai 1 conosce molto bene Serena Bortone. Simpatica, carismatica e professionale, impossibile non amarla. La sua è una carriera costellata da grandi soddisfazioni. Ma partiamo dall’inizio del suo successo, lei ha esordito nel mondo del piccolo schermo, nel programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca nel 1989.

Quasi 10 anni dopo, ha lavorato come giornalista politica, per poi diventare autrice dello speciale di Rai 3 Dodicesimo Presidente e di Agorà. Di quest’ultima trasmissione, ne è diventata conduttrice dal 2017 fino al 2020. Ma la vera svolta è arrivata nel 2020, con Oggi è un altro giorno, su Rai 1.

Riguardo la sua vita privata non sappiamo molto, dato che ha sempre tenuto la sua sfera sentimentale avvolta nel mistero. Serena Bortone è una donna davvero riservata. Ma sapete chi è il suo ex fidanzato? Non ci crederete mai, è giovanissimo e famosissimo.

Serena Bortone, chi è il suo ex fidanzato? Impensabile | FOTO

Nei mesi scorsi, Dagospia, il magazine di Roberto D’Agostino, aveva lanciato un gossip che riguardava Serena Bortone. Secondo le parole della nota rivista, la conduttrice avrebbe avuto una frequentazione con Lorenzo Viotti, un noto direttore d’orchestra di 31 anni, più giovane rispetto a lei.

Lui è stato anche ospite a Oggi è un altro giorno, inoltre avrebbero trascorso un’intera serata insieme perché sono usciti a cena insieme, nel ristorante dell’albergo Rhinoceros di Alda Fendi. Purtroppo non sappiamo nulla riguardo questo flirt, dato che la conoscenza tra i due sembra essere finita nel giro di poco tempo.

Serena, durante un’intervista rilasciata a Chi, ha raccontato che l’idea che una storia debba durare per sempre, la “soffoca“. Inoltre, la sua estrema riservatezza non lascia trapelare niente sulla sua sfera sentimentale, un grande peccato per i suoi curiosi fan.