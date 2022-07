“L’ha cacciata”, Letizia di Spagna fuori di sé: Filippo ha sgamato tutto | Imperdonabile

Letizia di Spagna, terremoto nella famiglia reale iberica: proprio lei cacciata da palazzo reale. Filippo VI di Borbone ha sgamato tutto e ora la vuole lontana dalla sua vita. La regina rischia di perdere ogni cosa.

Letizia Ortiz potrebbe perdere tutto, non solo il titolo da regina, ma tanto di più. Il sovrano Filippo VI Borbone ha scoperto il suo segreto e ora la vuole fuori dal palazzo reale. Che cosa sta succedendo a corte? Scopriamolo.

Letizia Ortiz cacciata dal palazzo reale

Proprio come i reali inglesi anche quelli spagnoli attirano l’attenzione del mondo. I tabloid nazionali e internazionali parlano quotidianamente di Filippo e Letizia di Spagna. La ex giornalista spagnola e il principe delle Asturie nonché attuale re della penisola iberica, stanno insieme da tanti anni.

Sposati dal 2004, sono genitori di Leonor, futura sovrana di Spagna e dell’infanta Sofia. Proprio recentemente, la primogenita dei sovrani spagnoli ha attirato l’attenzione per via di alcuni problemi di salute.

La principessa, che ora si trova in Galles per completare i suoi studi, sarebbe affetta da agenesia dentale, un problema che comporta la mancata crescita dei denti e che crea in lei un disagio psicologico di non poco conto.

Tuttavia il principe Filippo non deve solo combattere contro il malessere della sua primogenita ma anche contro chiacchiere e pettegolezzi che riguardano la moglie. Arriva una notizia che sconvolge tutti: il sovrano di Spagna deciso di cacciare Letizia da palazzo reale.

Filippo è furioso: la regina fuori dalla corte

Il re spagnolo avrebbe scoperto tutto: sua moglie Letizia Ortiz avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con uno spasimante misterioso la cui identità, per il momento, resta sconosciuta.

Ma il segreto della sovrana è venuto allo scoperto: Filippo è furioso e vuole che sua moglie faccia le valigie e lasci la corte e il palazzo nel quale fino ad ora ha condiviso la vita familiare con lui, Leonor e Sofia.

Ma non è questa la sola notizia clamorosa. Si mormora infatti che il sovrano voglia portarle via anche le figlie. Le due sorelle, Leonor e Sofia, in caso di divorzio, sarebbero costrette a rimanere con tutta probabilità a vivere solo con il papà, in quanto ‘patrimonio’ della corona.

Lontane da mamma Letizia, vivere per loro non sarà assolutamente semplice. Le tre sono legatissime. Questa volta però Filippo non scherza, è davvero furioso, ha perso la pazienza e Letizia rischia grosso.

La sovrana non solo può perdere la corona e il suo posto da privilegiata ma anche il suo tesoro più grande, le sue meravigliose figlie. Non è la prima volta che vengono fuori notizie di presunti tradimenti che ostacolano il matrimonio di Letizia e Filippo.

Già qualche mese fa, la sovrana spagnola era stata protagonista di gossip e pettegolezzi per via di regali e fiori che ha ricevuto da uno spasimante segreto e misterioso. Questa volta Filippo avrebbe scoperto il suo segreto, una relazione che va avanti da tempo.

Si tratta per il momento di voci da confermare ma i mass media internazionali sono sicuri che i problemi tra i due sovrani spagnoli sono presenti nella loro vita di coppia da un po’ di tempo e purtroppo non si prospetta nulla di buono per il loro futuro.