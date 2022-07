Glicemia alle stelle, con una manciata di quest’ingrediente in ogni pasto si abbassa incredibilmente

Glicemia alle stelle? Seguire una dieta equilibrata, regolare e variegata consente di tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue.

Basta una manciata di un ingrediente in ogni pasto per abbassare incredibilmente la glicemia. Di quale alimento stiamo parlando? Continua a leggere questa guida di Letto Quotidiano per scoprirlo.

Glicemia alle stelle: quali sono i sintomi?

I picchi di zucchero nel sangue sono causati dal consumo eccessivo di cibo contenente carboidrati. Quando si assume cibo contenente carboidrati, l’organismo umano scompone i carboidrati in uno zucchero semplice chiamato glucosio.

Il glucosio entra nel flusso sanguigno. Quando la quantità di glucosio nel sangue inizia a salire, invia un segnale al pancreas per rilasciare un ormone chiamato insulina.

Ciò consente al glucosio di lasciare il flusso sanguigno ed entrare nelle cellule per essere utilizzato per fabbisogni energetici o per essere immagazzinato per un utilizzo successivo.

Senza insulina, il glucosio rimane nel flusso sanguigno, cagionando l’innalzamento del livello di glucosio nel sangue.

I sintomi comuni di glicemia alta sono ascrivibili ai seguenti:

Minzione frequente

Aumento della sete

Fame costante

Visione sfocata

Fatica

Mal di testa

Intorpidimento o formicolio alle mani o ai piedi.

Glicemia alle stelle: basta consumare una manciata di questo ingrediente!

Per abbassare i livelli di glucosio nel sangue è buon consiglio consumare una manciata di aglio nero. In uno studio condotto su un gruppo di topi alimentati con cibo ricco di grassi e di zuccheri, il trattamento con un estratto di aglio nero ha portato a miglioramenti metabolici come abbassamento del colesterolo, diminuzione dell’infiammazione e regolazione dell’appetito.

Uno studio ha rivelato che il consumo di aglio nero può aiutare i pazienti affetti da diabete a proteggersi dalle complicazioni che derivano dall’elevato livello di glucosio.

L’attività antiossidante dell’aglio nero fermentato utilizzando i batteri Lactobacillus bulgaricus può aiutare a prevenire lo sviluppo del diabete gestazionale, secondo uno studio condotto su un gruppo di 226 donne.

Aglio nero: quali sono gli altri benefici?

Oltre a regolarizzare il livello di glucosio del sangue, il consumo regolare di aglio nero può ridurre il rischio di comparsa delle malattie cardiache, compresi i livelli nel sangue di colesterolo totale, colesterolo LDL (cattivo) e trigliceridi. Può anche aumentare il colesterolo HDL (buono).

L’aglio nero contiene composti che aiutano a proteggere il cervello dalla perdita di memoria e dalle malattie degenerative, come l’Alzheimer.

Diversi studi hanno rivelato che l’aglio nero causa la morte delle cellule tumorali nel cancro del colon e dello stomaco, così come la leucemia.

L’aglio nero può aiutare a proteggere il fegato dai danni che possono derivare dalla sua costante esposizione a sostanze chimiche, farmaci, alcol e germi.