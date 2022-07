Foglio di giornale, lascialo nel freezer: questa mossa ha messo in salvo milioni di persone

Se si vuole avere una quantità di cibi in casa e conservati a lungo, il freezer non può mancare. Sono le basse temperature che consentono di preservare al meglio gli alimenti.

La sua pulizia però è fondamentale affinché l’igiene e la sicurezza dei cibi stessi sia assicurata.

Pulizia di frigo e freezer

La pulizia del frigorifero dovrebbe essere un’attività settimanale ad alta priorità che comporta la rimozione di tutto il contenuto, la pulizia degli scaffali, dei contenitori delle porte e persino del congelatore. Il risultato sarà un frigorifero più sano, più organizzato e inodore, un frigorifero che saresti orgoglioso di sfoggiare. Tuttavia uno dei problemi in cui è facile incorrere sia per il frigorifero che per il freezer è la diffusione e l’eventuale proliferazione di odori non molto gradevoli. Inoltre sappiamo bene che dietro a qualcosa di maleodorante si cela del cibo andato a male, che può innescare processi di proliferazione di batteri anche a basse temperature. Infatti se il Campylobacter risente delle temperature di congelamento, riducendo del 90% il rischio di trasmissione del Campylobacter, la Salmonella e la Listeria al contrario sono resistenti al congelamento. Motivo per cui una perfetta e sicura pulizia di frigorifero e freezer, eliminando qualsiasi odore, ci mette al riparo da eventuali rischi.

Carta di giornale

I classici quotidiani vivono sempre una seconda vita dopo la lettura...c’è chi li usa per pulire i vetri, chi per rivestire il fondo della pattumiera. Una delle soluzioni naturali per sfruttare i giornali vecchi per assorbire ed eliminare i cattivi odori dal freezer, che ovviamente deve essere pulito di frequente.

Inoltre la conservazione dei cibi al suo interno deve avvenire in contenitori e buste a chiusura ermetica, fatti apposta per il congelamento dei cibi.

Mentre si inserisce nel congelatore un cibo ancora fresco, al suo interno è presente del cibo congelato e non vogliamo certo che entrino in contatto tra loro!

Vediamo allora come dire addio ad eventuali cattivi odori dal congelatore con i fogli di giornale, un trucchetto della nonna che ci tornerà comodo

La carta di giornale è un materiale in grado di trattenere gli odori, di conseguenza è opportuno accartocciare dei fogli di giornale e rivestire la parte interna del congelatore.

Se si desidera ottenere risultati perfetti, è opportuno riposizionare il giornale una volta al giorno per una settimana.