Amici, il tenero scatto della ballerina scioglie il cuore dei fan: ‘È mamma’ | FOTO

Amici di Maria De Filippi, lo scatto tenerissimo della ballerina fa emozionare il cuore dei fan. Arriva la foto che lascia il web senza parole: “È mamma” ! Che grande gioia!

Amici di Maria De Filippi non è soltanto una scuola ma è anche un posto in cui sbocciano l’amore e i sentimenti. Arriva il tenero scatto che fa il giro del web e commuove i social.

Amici, fan della trasmissione al settimo cielo

Sono più di 20 anni che Queen Mary conduce Amici, il talent show più famoso della rete del Biscione. Ieri come oggi, continua ad ottenere un successo senza precedenti. Giovani allievi che hanno la fortuna di entrare nella classe più ambita d’Italia possono carpire dai professori che la moglie di Maurizio Costanzo mette a loro disposizione, tutti i segreti essenziali per brillare nel mondo dell’arte.

C’è chi ci riesce e chi invece resta in panchina, ma come si suol dire: “chi la dura la vince” e se si sfoderano gli artigli e si sferrano le armi che si hanno a disposizione, entrare nel mondo complicato e talvolta inaccessibile del mondo dello spettacolo può riservare delle gradite sorprese.

Nella scuola di Maria De Filippi non si impara soltanto a danzare e a cantare ma ci si innamora anche e nascono sentimenti d’amore e di amicizia. A proposito di amore e sentimenti, arriva una dolcissima foto che fa sciogliere il cuore dei fan di gioia.

La foto della ballerina fa il giro del web ed emoziona i fan

Arriva una foto tenerissima che fa sciogliere di gioia il cuore dei fan di Amici di Maria De Filippi e della famosissima ballerina: si sono ricongiunte dopo tempo Lorella Cuccarini e Rosa Di Grazia.

La famosa conduttrice, showgirl e ballerina italiana è stata la professoressa della allieva napoletana, la tra le più polemiche e criticate della scorsa edizione del famoso talent mariano.

Rosa, conosciuta anche per la sua relazione con il cantante Deddy che ha incontrato proprio nella scuola di Maria De Filippi, non si è posizionata in finale ma ha occupato comunque un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Lorella è stata la sua insegnante e per lei si è battuta per l’intero anno accademico.

Oggi, dopo mesi lontane, si sono riabbracciate. Lorella Cuccarini ha preso parte al concerto di Alessandra Amoroso allo stadio San Siro di Milano e Rosa è stata scelta dalla cantante come danzatrice del suo corpo di ballo. Nello scatto che ha fatto il giro del web, vediamo la Cuccarini e Rosa abbracciarsi fortemente. La prof di Amici aggiunge questa didascalia alla bella immagine:

“Una mamma chioccia orgogliosa”

Lorella Cuccarini non è soltanto una showgirl, presentatrice, ballerina e artista di grande successo ma ha un cuore generoso e un animo compassionevole. Tutti gli alunni che hanno avuto la fortuna di incontrarla, hanno riscontrato in lei non soltanto un talento senza eguali ma anche una persona meravigliosa.

Lorella cerca di mantenere un buon rapporto con tutti gli allievi per i quali è stata un punto di riferimento nella scuola di Maria De Filippi e Rosa Di Grazia è proprio una di questi. Inizia ora per la prof di Amici un’avventura professionale che la entusiasma tantissimo.

Dopo anni tornerà al teatro ad interpretare Madre Gothel nel musical Rapunzel. Sembra inoltre che la ritroveremo anche nell’edizione 2022 di Amici sempre come insegnante. Insomma, un grande successo per Lorella che continua ad essere apprezzata dopo anni non solo per la sua professionalità ma anche per la sua persona.